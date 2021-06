29. Juni 2021 · Das Theaterleben ist eine Baustelle: Viele Bühnengebäude in Deutschland sind so sanierungsbedürftig, dass hohe dreistellige Millionenbeträge aufgewendet werden müssen. Intendanten, Politiker und Bürger streiten über Kosten und Konzepte. Ein Überblick in 13 Kapiteln von Augsburg bis Osnabrück.