Trump-Getreue Lauren Boebert : Das Poster Girl der konservativen Revolution

Zu den Aufständischen, die sich der Wahl Kevin McCarthys zum republikanischen Sprecher des Repräsentantenhauses besonders kompromisslos entgegenstellten, gehört Lauren Boebert, die seit 2021 den 3. Wahlbezirk des Bundesstaats Colorado in Washington vertritt. Das offizielle Kongress-Foto zeigt die 36-Jährige mit offenem Haar und strahlendem Lächeln als brave Geschäftsfrau, die es zu etwas bringen will, andernorts lässt sich das Poster Girl der extremen Rechten gerne mit Pistole im Halfter und schweren Waffen ablichten.

Den Krawall, den Boebert bei ihren Wahlkampagnen und als glühende Unterstützerin Donald Trumps inszeniert hatte, trug sie im jüngsten Akt der Selbstabschaffung der US-Demokratie mitten in das stets „ehrwürdig“ genannte Abgeordnetenhaus. Wüst beschimpfte sie den Anwärter auf das Amt des Speakers, von dem sie weltanschaulich gar nicht viel unterscheidet – außer dass sie es mit Trumps Versprechen, den Washingtoner „Sumpf“ auszutrocknen, ernst meint und das Establishment inklusive McCarthy auf den Müllhaufen der Geschichte schicken will. Hier frisst eine Revolution, die Mitte der Neunzigerjahre mit Protagonisten wie Newt Gingrich, Pat Buchanan und dem „Steuerebellen“ Grover Norquist begann, ihre Kinder; der Sturm aufs Kapitol im Januar 2021 und die genau zwei Jahre später in die Kammer verlegte Rebellion deuten an, wie ein amerikanischer Thermidor aussehen könnte.