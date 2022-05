Rettung für Landwirtschaft : Selbst ist der Bauer

Auf Burg Niedeck wohnen Riesen. Von der Neugier gepackt verlässt eines Tages die junge Riesentochter ihr Zuhause und wandert hinab ins Tal. Dort bestellen Bauern ihre Felder. Für die Riesin sind sie Miniaturen ihrer selbst, und ihr Werkzeug schillert in der Sonne. So hält sie die Bauern für Spielzeug und wischt sie mit ihrer Riesenhand in ein Tuch, um in Niedeck mit ihnen zu spielen. Freudig hüpft sie zurück. Ihr Vater fragt, welch „Spielding“ da in ihrem Tuch zappelt. Wütend herrscht er sie an, als er die Bauern sieht. Die Riesen seien von ihnen abhängig, „denn wäre nicht der Bauer, so hättest du kein Brot“. Und es passiert, wie der Riesenvater sagt: Ihre Burg zerfällt, und heute weiß niemand mehr, dass es sie je gab.

Die eindringlichen Worte des Riesenvaters begleiten noch heute die Bauernfamilie Joos. Der Großvater verankerte den Vers aus einer Ballade, die Adelbert von Chamisso 1831 gedichtet hat, in den Köpfen seiner Enkel. Das erzählt Julia Kerber. Sie ist die große Schwester von Martin Joos, der den Hof heute in sechster Generation führt. Martin Joos ist 24 und mit Abstand der Jüngste in der Familie. Vor zwei Jahren hat er den Hof von seinem Vater Gerhard übernommen, der trotzdem immer noch so viel arbeitet, als gäbe es keinen Nachfolger. Genauso seine Frau Ulrike, die Mutter der Geschwister. Seit bald drei Jahrzehnten betreut sie die Backstube am Hof.