Serie „Leben auf dem Land“ : Die in Berlin und wir da draußen

Ist der ländliche Raum im Bundestag zu wenig repräsentiert? Wer hört die Verlustängste? Und was will ein 23 Jahre alter Politiker gegen sie ausrichten?

Treffpunkt Dorfladen, wie hier in Wahlsdorf in Brandenburg. Bild: picture alliance

Vielleicht erinnert sich noch jemand an die „Dorfkinder“-Kampagne. Vor drei Jahren wollten Julia Klöckner und das Bundeslandwirtschaftsministerium zeigen, was sie so alles zur Entwicklung der ländlichen Regionen beitragen, und zwar dank derer, die Dörfer „mit Ideen und Leidenschaft“ voranbringen. Aber die Bilder von freiwilligen Feuerwehren und Dorfläden sahen aus, als hätte sich jemand aus dem Berliner Büro aufs Dorf geträumt. Ein Kollege kommentierte damals sarkastisch, wo er herkäme, gelte eher: „Wer hier wohnt, braucht ein Auto oder einen Strick.“

Elena Witzeck Redakteurin im Feuilleton.





Statt darüber zu schweigen, dass da Bürger Aufgaben übernahmen, für die eigentlich der Staat zuständig ist, versuchte die Kampagne, mit der Abendsonne auf dem Feld die Probleme der Infrastruktur, der Naturräume und der politischen Radikalisierung zu überblenden. Und auch die Reaktionen waren interessant. Auf einmal schienen auf Twitter nur noch Dorfkinder unterwegs zu sein. Hätten sich all diejenigen, die sich guten Gewissens als „Land­eier“ bezeichnen können, beteiligt, es wäre eine der größten Twitter-Schlachten überhaupt geworden.