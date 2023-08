In einem alten Schweinestall in Niedersachsen wird am Future-Food auf Pilz-basis getüftelt: Das Ziel ist das Essen von Morgen, das allen schmecken und mit wenig Technik und Zusätzen auskommen soll.

Das Essen von morgen entsteht in einem 133 Jahre alten Schweinestall aus rotem Backstein: Statt grunzenden Borstenviechern brummen hier nun Brutschränke vor sich hin, klirren leise die Glaszylinder im Rüttelschrank, Inox-Behälter glänzen vor laborweißen Wänden. Hightech für das, was künftig – statt Schwein, Huhn oder Rind – auch auf unsere Teller soll: Pilzwurzeln, offiziell Myzel. Also das, was hervorbringt, was überirdisch jeder kennt: Austernseitling, Marone, Pfifferling, Krause Glucke … Fünfmal dünner als ein Haar sind diese zarten Zellfäden, die vielleicht die Welt retten könnten.

Hier entsteht das Essen von Morgen

„Der Pilz, den wir sehen, ist nur der Fruchtkörper des Organismus – das weitverzweigte Netzwerk, das dazugehört, liegt verborgen im Boden. Auf Bäume übertragen: Der Pilz ist sozusagen bloß die Eichel, die riesige Eiche selbst ist das Myzel“, erklärt es Daniel MacGowan-von Holstein, 43, einer der zwei Gründer des Bio- und Foodtech-Unternehmens, das hier im Stall produziert. Der deutsch-britische Anwalt mit Cambridge-Abschluss arbeitete für große Firmen in London, Singapur und Zürich, zuletzt im Derivate-Geschäft bei Merrill Lynch. 2013 hatte er genug von der Hochfinanz, machte ein Küchenpraktikum bei einem Londoner Restaurant und gründete dann „Otto’s Burger“ in Hamburg, das sich schnell zu einer Kette entwickelte – aber mit regionalem Biofleisch und veganem Angebot. 2021 verkaufte er erfolgreich an eine Private-Equity-Firma. Und seit gut zwei Jahren ist er zudem Vegetarier, was seiner Investment- und Forscherneugierde nochmals die Sporen gab.