Berlins Kultursenator Lederer : Er ist doch keine „Kulturverhinderungs-Behörde“!

Welche Vorstellung von Kunst hat eigentlich Berlins Kultursenator Klaus Lederer? Die Hauptstadt delegiert die Entscheidung darüber, was mit öffentlichen Mitteln gefördert und gezeigt wird, an Private.

Eine Strategie im Umgang mit Skandalen, mit der man in Berlin bisher immer weit kam, lässt sich wie folgt zusammenfassen: Man geht erst einmal davon aus, dass der Skandal nicht bemerkt wird. Wenn er bemerkt wird, behauptet man, dass man nichts damit zu tun hat. Wenn herauskommt, dass man doch etwas damit zu tun hat, behauptet man, so etwas sei doch völlig üblich.

Im Falle der Enthüllungen um die private Kunsthalle im stillgelegten Berliner Flughafen Tempelhof scheint diese Strategie nicht mehr ganz aufzugehen. Im vergangenen Sommer hatte die Bonner „Stiftung für Kunst und Kultur e. V.“ dort die Ausstellung „Diversity United“ eröffnet, die zurzeit in Moskau gastiert. Ihr Initiator, der Kulturmanager Walter Smerling, darf nun mit seinem Verein für zwei Jahre in denselben Berliner Hallen nach seinem Gusto eine private Kunsthalle betreiben. Die Proteste gegen beides lassen nicht nach: Immer mehr Künstler, darunter Mona Hatoum und Yael Bartana, ziehen ihre Werke aus der Ausstellung ab, namhafte Kuratoren wie der ehemalige Documenta-Leiter Roger M. Buergel schlossen sich dem Protest Berliner Künstler gegen die neue Privatkunsthalle an.