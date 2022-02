Kundgebung in Frankfurt : Seid gewarnt, Putin kommt bald zu euch

Erschüttert, aber ungebrochen: Auf einer Kundgebung in Frankfurt zeigen sich ukrainische Demonstranten kämpferisch. Für Aufsehen sorgt eine junge Frau, deren Vater an der Front sein Land verteidigt.

Ein junge Frau erträgt es nicht länger, dass von der Bühne auf dem Frankfurter Rossmarkt ein weiterer Politiker seine Ukraine-Solidaritätsparolen ruft, während Putin ihre Heimat in ein Schlachtfeld verwandelt. Sie schreit ihn an, bis er ihr schließlich das Mikrofon reicht. „Wir brauchen Hilfe für die Ukrainer, jetzt wird Kiew bombardiert, jetzt gerade, mein Vater stirbt dort, alle unsere Väter und Brüder sterben!“ Ihre Stimme zittert, die Menge klatscht, „Slawa Ukrajini“, rufen Tausende von Menschen, „Hoch lebe die Ukraine“. Viele für den Frieden Demonstrierende halten Schilder in die Höhe, auf denen steht: „No Swift for Russia“ und „Rettet die Ukraine“. Es ist einer der emotionalsten Momente der Kundgebung. Ein Moment, in dem Verzweiflung auf warme Politikerworte trifft.

Die Frau heißt Yana, sie ist Mitte zwanzig, Ukrainerin und lebt seit sechs Jahren in Frankfurt, genauso wie ihre jüngere Schwester und ihre Mutter, die mit ihr zu der von mehreren Parteien und Organisationen veranstalteten Kundgebung gekommen sind. Später, als die Veranstaltung vorbei, Putin rhetorisch verdammt und das Wort Solidarität zigmal gefallen ist, klopfen ihr Fremde anerkennend auf die Schulter für ihren Auftritt. Sie sagt, dass sie das „Gerede“, diese „heiße Luft“ und die wohlfeilen Forderungen nach einem sofortigen Ende des Krieges, nach Putins Rückzug, wütend gemacht haben. „Wir brauchen Waffen, damit unsere Männer unser Land verteidigen können!“ Zu diesem Zeitpunkt ist noch nicht bekannt, dass die Bundesregierung eine Kehrtwende vollzogen hat und nun doch Waffen an die Ukraine liefern wird: Panzerfäuste, Panzerhaubitzen, Panzerabwehrwaffen, Boden-Luft-Raketen, schnellstmöglich, heißt es, und doch viel zu spät.