Kulturstaatsministerin Roth will an umstrittenes Kuppelkreuz „ran“

Berliner Humboldt Forum : Kulturstaatsministerin Roth will an umstrittenes Kuppelkreuz „ran“

Krähenumschwärmt, kulturpolitisch umstritten: das Kreuz der Kuppel am Humboldt Forum in Berlin Bild: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB

Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) will sich nicht mit dem Kreuz und der umstrittenen Inschrift auf der Kuppel des Berliner Humboldt Forums abfinden. „Wir müssen uns dringend darüber verständigen, wie das Humboldt Forum zu einem Ort der Weltoffenheit werden kann. Da gibt es viel Gesprächsbedarf“, sagte Roth dem „Tagesspiegel“. Da seien Dinge passiert, die diesem Eindruck eher zuwiderlaufen.

Ihr sei „schleierhaft“, wie man so eine Kuppelinschrift machen kann, sagte die Beauftragte für Kultur und Medien (BKM): „Und dann setzt man auch noch ein Kreuz oben drauf als Beleg der großen Weltoffenheit. Also, da will ich ran.“

Die umstrittene Inschrift lautet: „Es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn in dem Namen Jesu, zur Ehre Gottes des Vaters. Dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind.“ Dabei handelt es sich um ein historisches Zitat, dass König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen nach dem Bau einer Schlosskapelle aus mehreren Bibelversen zusammensetzte.

Mehr zum Thema 1/

Kritiker sehen in dem Zitat einen christlichen Unterwerfungsanspruch und Herrschaftsanspruch der Hohenzollern gegenüber den demokratischen Bestrebungen von 1848, der auf dem neuen Humboldt Forum denkbar unpassend sei als Ort der Aufarbeitung der eigenen, kolonialen Vergangenheit. Das Ende 2020 eröffnete Humboldt Forum im wiederaufgebauten Berliner Stadtschloss beherbergt das Ethnologische Museum, das Museum für Asiatische Kunst, die Berlin-Ausstellung und das Humboldt-Lab.