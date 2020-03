Grütters zu Hilfen für Kultur : Viele sind nicht gewohnt, um Hilfe zu schreien

Wie hilft die Bundesregierung Künstlern in der Corona-Krise? Wer kann Geld beantragen, sind sich Bund und Länder einig? Kulturstaatsministerin Monika Grütters verrät im Interview, was Berlin vorhat.

Frau Grütters, wie darf man sich die Arbeit Ihrer Behörde in diesen Tagen vorstellen?

Wir arbeiten mit Hochdruck, auch wenn rund zwei Drittel unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice sind. Meine Bildschirmzeit ist um 39 Prozent nach oben gegangen. Wir gehen von einer Telefonkonferenz in die nächste, an den Gesetzentwürfen für die Hilfspakete wurde das gesamte Wochenende über gearbeitet. Hinzu kommt, dass wir parallel unzählige Briefe in Not geratener Künstler beantworten.

Die Künstler wenden sich direkt an Sie?

In Massen! Und wir haben den Ehrgeiz, jeden Brief zu beantworten.