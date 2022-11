Bilanz von Claudia Roth : Das verlorene Jahr der Kulturpolitik

Auf der Baustelle des Mu­seums der Mo­der­ne am Berliner Kulturforum wird wieder gearbeitet. Bagger graben Erde auf, Lastwagen transportieren den Aushub ab, Stahlstreben si­chern die Betonwanne im Kellergeschoss. Das lärmende Treiben ist ein ungewohnter An­blick, denn in den letzten Monaten war hier von Bauarbeiten wenig zu sehen. Ein Bericht des Bundesrechnungshofs vom März 2021 hatte die ho­hen Energiekosten des Gebäudes ge­rügt. Die angemahnten Nachbesserungen am Entwurf der Schweizer Ar­chi­tek­ten Herzog und de Meuron waren noch im Gang, als Kulturstaatsministerin Monika Grütters ihr Amt an ihre Nachfolgerin Claudia Roth übergab. Im Mai dieses Jahres kündigte Roth weitere Gespräche mit den Architekten an, und auf dem Baugelände zwischen Philharmonie und Neuer Nationalgalerie wurde es still. Dass die Baukosten im angekündigten Rahmen von 364 Millionen Euro bleiben werden, glaubt inzwischen niemand mehr; dass das Museum, wie erhofft, im Jahr 2026 fertig wird, auch nicht.

Am vergangenen Freitag nun kündigte die neue Kulturstaatsministerin an, knapp zehn Millionen Euro aus ihrem nächsten Haushalt in Energiesparmaßnahmen an dem Neubau stecken zu wollen. Die Planungen sollen im Frühjahr vorgestellt werden, aber im Kern laufen sie wohl auf Solarzellen auf dem Satteldach des Gebäudes hinaus. Damit wäre auch noch der letzte ästhetische Reiz der „Scheune“ beseitigt – ihre Funktion als Lichtquelle im öffentlichen Raum durch transparente Glasziegel auf den Dachflächen. Aber der gute Zweck des ökologisch Verlässlichen heiligt hier eben die Mittel des architektonisch Hässlichen.