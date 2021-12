Das Jahr 2021 : Die Kulturpersonen des Jahres

Es ist natürlich sehr unseriös, einen Roman mit einem Song zu vergleichen, eine brillante Theorie mit einer mutigen Aktion, ein Bild mit einem architektonischen Entwurf. Und doch haben wir, die erweiterte Feuilletonredaktion der F.A.S., uns auch dieses Jahr den Spaß erlaubt, ein paar Menschen zusammenzutragen, die uns besonders beeindruckt haben. Und abgestimmt, wen wir für besonders herausragend hielten. Das Ergebnis sehen Sie hier.

Platz 1: Annie Ernaux

Warum hat eigentlich nie irgendjemand erwähnt, dass Annie Ernaux lustig ist? In der Öffentlichkeit gilt die 81-jährige französische Schriftstellerin, vielleicht weil sie seit Jahrzehnten in klarer und distanzierter Form autobiographische Bücher über Armut, die Zerrissenheit, die ein sozialer Aufstieg auslöst, und das Leben von Frauen schreibt, als sehr ernste Person. Nichts davon stimmt.

Annie Ernaux lacht, wenn man ihr begegnet, viel sogar, laut noch dazu. Zum Beispiel, wenn sie erzählt, wie sie in einer Fernsehsendung in den Achtzigerjahren einmal „Warum soll die ganze Scheiße eigentlich an den Frauen hängen bleiben?“ sagte, es ging um Kindererziehung – und die französischen Frauen, die damals noch so tun wollten, als könnten sie alles schaffen (Kinder, Job, aufregendes Liebesleben), sehr pikiert guckten. Darüber freut Annie Ernaux sich bis heute, die empörten Gesichter macht sie gerne nach.

Annie Ernaux wurde am 1. September 1940 in Lillebonne als Einzelkind geboren. Eine Schwester starb vor ihrer Geburt. Ihre Eltern hatten einen Laden mit Café in Yvetot in der Normandie, wo das Mädchen aufwuchs. Der Vater hatte ursprünglich als Knecht gearbeitet, die Tochter besuchte ein Mädchenpensionat und war die Erste in ihrer Familie, die an einer Universität studierte.

Scham wurde für sie zum prägenden Gefühl. Scham für ihre einfache Herkunft. Als sie Mitte der Siebzigerjahre mit dem Schreiben begann – da war sie verheiratet, hatte zwei Söhne und unterrichtete als Gymnasiallehrerin –, spürte sie „als Archäologin in eigener Sache“ in der Erinnerung dieser Scham nach. In einer völlig neuen Form des autobiographischen Schreibens betrachtete sie sich selbst von außen und reflektierte zugleich die gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen sie aufgewachsen war. Sie schrieb keine Autobiographien, auch keine Romane, sondern erfand eine Form der Autofiktion, die Literatur, Soziologie und Geschichtsschreibung in einem war.

In diesem Jahr ist, 21 Jahre nach dem französischen Original, „Das Ereignis“ erschienen, ein Buch über das Drama einer Abtreibung. Und die Filmadaption von Audrey Diwan mit der großartigen Schauspielerin Anamaria Vartolomei wurde in diesem Jahr als bester Film beim Festival in Venedig ausgezeichnet. Nichts hat die Erzählung Annie Ernaux’, für uns eine Königin unter den Schriftstellerinnen der Gegenwart, von ihrer Dringlichkeit verloren.

Als das Buch erschien, versuchte man es zu ignorieren – jetzt kommt man an ihren Büchern nicht mehr vorbei. Annabelle Hirsch, Julia Encke

Platz 2: Swetlana Tichanowskaja

Wäre die Welt gerecht, hätte die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja keinen Platz auf dieser Liste, sondern einen Platz in der Regierung ihres Landes. Aber sie ist es nicht.

Swetlana Tichanowskaja darf nicht einmal in ihrer Heimat leben. Sie lebt jetzt im litauischen Exil. Und ihre Kinder können nicht einmal den Vater sehen: Seit Ende Mai 2020 sitzt Sergei Tichanowski im Gefängnis. Bevor er eingekerkert worden ist, hat die Zentrale Wahlkommission Tichanowskis Teilnahme an der Wahl verhindert – er war der eigentliche Präsidentschaftskandidat. Swetlana Tichanowskaja beschloss, etwas zu tun; etwas, was jede „loyale Ehefrau“ tun würde, erklärt sie immer wieder: Sie ist an seine Stelle angetreten.