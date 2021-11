Moskaus Kulturmachtkampf : Russland droht der Gedächtnisverlust

Aktualisiert am

In Moskau soll die NGO „Memorial“ liquidiert werden. Das verschafft der Ausstellung Diversity United, die jetzt in der Tretjakow-Galerie eröffnet wurde, neue Brisanz.

Wer in Russland heute eine Einzelmahnwache abhält, riskiert viel: Jekaterina Muromzews „Mahnwache“ (Piket) von 2019, derzeit im Rahmen der Ausstellung Diversity United in der Neuen Tretjakow-Galerie zu sehen. Bild: Ekaterina Muromtseva

In dem einen Jahr Verspätung, mit dem die Ausstellung europäischer Gegenwartskunst Diversity United pan­­demiebedingt in Moskau eröffnet wurde, scheint das Projekt für die russischen Machthaber fast toxisch geworden zu sein. Zum Festakt im Westflügel der Neuen Tretjakow-Galerie erschien weder ein Vertreter des Kultur- noch des Außenministeriums, obwohl das Ereignis das Jahr der deutschen Kultur in Russland ab­schließt, der Schirmherr Wladimir Pu­tin schickte nur seinen Sonderbeauftragten für internationale kulturelle Kooperation Michail Schwydkoi.

Doch der deutsche Botschafter Géza Andreas von Geyr erinnerte daran, dass die Schau im deutsch-russischen Diskussionsforum Petersburger Dialog entstand – deren drei Mitgliedsorganisationen Zentrum Liberale Moderne, Deutsch-Russischer Austausch und Fo­rum russischsprachiger Europäer in Russland verboten wurden, weshalb der Dialog eingefroren ist. Von Geyr beklagte auch die in Russland dramatisch schwindenden zivilgesellschaftlichen Frei­räume, womit er indirekt auf die historische Gesellschaft Memorial hinwies, deren von der Staatsanwaltschaft verlangte Auflösung am heutigen Donnerstag verhandelt wird. Schwydkoi sprach hingegen von den neuen Mauern innerhalb von Eu­ropa, welche die Künstler aber zu überwinden wüssten, weshalb die Ausstellung ebenjenen Raum zwischen Lis­sabon und Wladiwostok repräsentiere, zu dem Russland selbstverständlich gehöre.