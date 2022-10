Kulturkämpfe im Königreich : Ist jetzt Schluss mit Krawall?

In der Krise verlieren die Kulturkämpfe in Großbritannien zunehmend an Schwung. Das Land ist weniger tief gespalten als die USA und kennt die bei uns üblichen Debatten um Gendersternchen überhaupt nicht.

Queen gestorben, Pfund im Sinkflug, Finanzmärkte in Aufruhr, Pensionsfonds am Abgrund, Inflation außer Kontrolle. Und nun soll der dritte Premierminister mit dem vierten Finanzminister des Jahres sein Glück versuchen. Großbritannien hat derzeit keinen guten Lauf, gelinde gesagt. Die regierende konservative Partei vermag nicht einmal den eigenen Leuten den Anschein zu vermitteln, dass sie weiß, was sie tut. Ein ehemaliger Mi­nister gab vor Kurzem zu Protokoll: „Die große Mehrheit der Partei sieht in stillem Entsetzen zu, ohne zu wissen, was man angesichts dieser totalen Katastrophe noch machen soll.“

Der Rest Europas beobachtet den vermeintlichen Niedergang des ehemaligen Bündnispartners mit einer Mischung aus Fassungslosigkeit und Schadenfreude. Doch wenn man die Fehler einer personell ausgelaugten Regierungspartei ei­nen Moment lang ignoriert, wenn man den Fokus erweitert, die Tagespolitik au­ßer Acht lässt und längerfristige politische Trends betrachtet, dann ist das Bild, das Großbritannien abgibt, gar nicht so hoffnungslos. Im Gegenteil, dann ist es in gewisser Weise sogar beruhigend.