Krieg gegen die Ukraine : Der Kult des Männlichen in Putins Russland

Das Leben seiner Bürger ist ihm von Herzen gleichgültig: Russlands Präsident und sein Verteidigungsminister Sergej Schojgu im Jahr 2016 am Grab des Unbekannten Soldaten in Moskau Bild: AP

Am 7. Oktober feierte der Präsident der Russischen Föderation seinen siebzigsten Geburtstag. In einer Gesellschaft, in der die durchschnittliche Lebenserwartung eines Mannes weniger als 65 Jahre beträgt, gehört Wladimir Putin zu den Senioren – und so wie Putin altert die gesamte politische Elite im Kreml. Auf der Suche nach der ewigen Jugend kämpft sie gegen die vermeintlich schwindende Männlichkeit und hat einen Krieg entfesselt: Die Machthaber, die keine unmittelbare Kriegserfahrung und selbst nicht einmal in der Armee gedient haben, tragen eifrig Militäruniformen, die ihre alternden Körper verschlanken, und bedecken ihr schütteres Haar mit überdimensionalen Schirmmützen.

Die Unsichtbarkeit der Frauen in dieser Kriegsgruppe ist eklatant. Seit 2013 hat Russland keine First Lady mehr. Das Problem des Ungleichgewichts zwischen den Ge­schlechtern in Russland hat der ehemalige britische Premierminister Boris Johnson treffend in der Behauptung zusammengefasst: „Wenn Putin eine Frau wäre, hätte er den Krieg nicht begonnen.“