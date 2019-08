Künstliche Intelligenz : Wir Cyborgs

Bis Ende 2020 will Elon Musk das Gehirn eines Menschen mittels Elektroden an einen Computer anschließen Bild: Prisma Bildagentur

Künstliche Intelligenz, Biotechnik, Kybernetik – all die Nachrichten aus der Zukunft, die das menschliche Bewusstsein täglich erreichen, müssten dessen bisheriges Selbstverständnis eigentlich immer mehr zerrütten; doch irgendwie scheint dieses Bewusstsein auch die Fähigkeit zu besitzen, die grundstürzenden Meldungen in einer separaten Kammer abzulegen, wo sie seinen früheren Erfahrungen mit sich selbst, wie sie etwa in Kunst und Texten aller Art gespeichert sind, nicht in die Quere kommen. So dass das Alltagsverständnis dessen, was ein Mensch ist, bemerkenswert unberührt geblieben ist von den futuristischen Aussichten, die die Öffentlichkeit durchaus ebenfalls ernsthaft zur Kenntnis nimmt. Es bleibt ja doch „der Mensch“, an dem die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz gemessen werden.

Bisher jedenfalls. Dass sich das auch ändern könnte, ahnte man, als der Tesla-Gründer Elon Musk kürzlich in San Francisco sein neuestes abenteuerliches Projekt vorstellte. Bis Ende 2020 will seine Firma „Neuralink“ das Gehirn eines Menschen mittels Elektroden an einen Computer anschließen, damit der solchermaßen durch künstliche Intelligenz aufgerüstete Mensch der frei flottierenden künstlichen Intelligenz außerhalb seiner selbst Paroli bieten könne. Schon seit langem beschwört Musk die Gefahren einer sich künftig einmal möglicherweise selbst programmierenden und sich damit verselbständigenden Computerintelligenz für die Menschheit. Wenn sich der Mensch nun deren Fähigkeiten selbst einverleiben könnte, wäre die Gefahr gebannt; er wäre den Maschinen immer eine Nasenlänge voraus. Dass er damit auch die Prophezeiung, er werde zu einem „hackable animal“, wie der Zukunftshistoriker Yuval Noah Harari schrieb, einem Tier, das gehackt werden kann, ihrer Erfüllung selbst näherbringen würde, wird von Musk nicht weiter diskutiert. Erst mal soll es das „Brain Machine Interface“ (BMI) Menschen mit einer neurologischen Störung, zum Beispiel Querschnittsgelähmten, ermöglichen, allein durch ihre Gedanken mit Apparaten zu kommunizieren, also etwa ein Smartphone zu bedienen. Versuche mit Affen und Ratten hätten da schon Erfolg gehabt.

Wie die menschliche Gattung gerettet werden soll

Experten reagierten skeptisch. Einmal deswegen, weil die Gewebeverträglichkeit der haardünnen Elektroden, die von einem wie eine Nähmaschine funktionierenden neurochirurgischen Roboter, künftig auch mittels Lasertechnik, ins Gehirn implantiert werden sollen, bisher keineswegs erwiesen sei. Der entscheidende Einwand aber betrifft die Eigenart der Kommunikation, die da zwischen Mensch und Maschine stattfinden soll. Der Neurologe Ulrich Dirnagl von der Berliner Charité lässt sich mit dem Satz zitieren, wir müssten uns eingestehen, „dass wir ohnehin praktisch gar nicht wissen, wie das Gehirn funktioniert“, und Musks Apparatur werde die Forschung da kein bisschen weiterbringen. Hirnforscher haben immer wieder auf den kategorialen Unterschied zwischen den Operationen von Computern und den bisher nicht entschlüsselten Vorgängen innerhalb des menschlichen Gehirns aufmerksam gemacht.

Mehr zum Thema 1/

Die Muster, die dort messbar seien, könnten nicht ohne weiteres von einem Individuum auf ein anderes übertragen werden, so dass die künstliche Intelligenz mit ihren Algorithmen nur durch Sammlung möglichst vieler Muster von der Masse auf den einzelnen zu schließen versuchen kann. Sie tritt damit also in keinen Gedankenaustausch ein, sie simuliert einen solchen nur von außen, indem sie eine Hochrechnung anstellt. Dirnagl hält es allenfalls für möglich, dass die Steuerung einfachster Funktionen durch Gehirnaktivität leicht verbessert wird.