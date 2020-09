Rowlings umstrittener Krimi : Rufmord wegen eines Mörders

J.K. Rowling wird der Tod an den Hals gewünscht – wegen einer angeblich Trans-feindlichen Haltung in ihrem neuen Krimi. Aber wovon handelt dieses Buch eigentlich?

Im allerersten Satz ihres neuen, wieder unter dem Pseudonym Robert Galbraith geschriebenen Kriminalromans „Troubled Blood“ führt J.K. Rowling bereits die Identitätsfrage ein, die sich leitmotivisch durch den Wälzer ziehen wird. Am Anfang geht es um nationale oder regionale Zugehörigkeit. Der engste Jugendfreund des Privatdetektivs Cormoran Strike, der hier bereits seinen fünften Romanauftritt hat, ist ein leidenschaftlicher Verfechter der Unabhängigkeit Cornwalls. Er will nicht dulden, dass Strike sich als Brite identifiziert, weil dieser doch in Cornwall geboren und aufgewachsen sei. In Zuge der vom Hundertsten ins Tausendste gehenden Handlung geht es in verschiedenen Varianten immer wieder um Zugehörigkeitsgefühle, um Verkleidung, Verschleierung und Selbstidentifizierung.

Mit diesem Thema hat sich J.K. Rowling nach dem großen Sommerwirbel um ihre Stellungnahmen zum Transgender-Streit – sie vertritt den Standpunkt, dass das biologische Geschlecht eine unabänderliche Tatsache sei – wieder für den Pranger prädestiniert. Dabei wird der Transgender-Aspekt der Identitätsdebatte in dem Roman überhaupt nicht behandelt. Die Figur, an der sich die massive Kritik entzündet hat, ist der perverse Serienmörder Dennis Creed, einer von mehreren geistig gestörten Verdächtigen in einem Fall, den Strike und seine Geschäftspartnerin Robin Ellacott im Auftrag der lesbischen Tochter von Margot Bamborough aufklären sollen. Bamborough, damals eine junge Ärztin, ist vor vierzig Jahre spurlos verschwunden. Creed hat sich in der Zwischenzeit vom vorpubertären Voyeur mit einer heimlichen sexuellen Vorliebe für Damenunterwäsche zum sadistischen Frauenentführer entwickelt, der seine Opfer missbrauchte, bevor er sie ermordete. Gelegentlich verkleidete er sich als Frau, um vertrauenswürdiger zu wirken, wenn er seine Opfer köderte.