Kritik an Universität Oxford : Geld stinkt noch lange

Der Name wirkt wie ein rotes Tuch auf viele Menschen, die wissen, wer der britische Faschist Sir Oswald Mosley und dessen im Mai verstorbener Sohn Max, einst Präsident des Automobil-Weltverbands FIA, waren. Deswegen schlagen die Wogen jetzt hoch bei der Nachricht, dass die Universität Oxford, zwei dortige Colleges sowie zwei andere Hochschulen beträchtliche Gelder aus einer Stiftung empfangen haben, die Max Mosley zum Gedenken an seinen 2009 dem Heroin erlegenen Sohn Alexander eingerichtet hat.

Gina Thomas Feuilletonkorrespondentin mit Sitz in London. Folgen Ich folge

Daraus sind seit 2017 mehr als zwölf Millionen Pfund nach Oxford geflossen, darunter sechs Millionen für einen nach Alexander Mosley benannten Lehrstuhl für Biophysik. Weitere fünf Millionen wurden St Peter’s College für ein Studentenwohnheim gestiftet. Die Stiftung hatte diesem College, dessen Eleve Alexander Mosley war, zuvor bereits mehr als 1,1 Millionen Pfund zukommen lassen. Lady Margaret Hall wurde mit 260.000 Pfund bedacht, um benachteiligten Studenten das Studium in Oxford zu ermöglichen. Die beiden Londoner Hochschulen Imperial College und University College sind mit Spenden begünstigt worden, die sich auf fast drei Millionen Pfund belaufen.

Nun werden Vorwürfe laut, dass Vermögen aus dem Erbe Oswald Mosleys in die Stiftung geflossen sei, dass der wegen seines eigenen Lebenswandels umstrittene Sohn sich nie von seinem Vater losgesagt habe und dass er dessen rassistische Politik in den Fünfziger- und Sechzigerjahren aktiv unterstützt habe, weshalb die Hochschulen „schmutziges“ Geld entgegengenommen hätten. Das wird im Hinblick auf die antisemitischen Märsche von Mosleys Schwarzhemden und die Terrorisierung karibischer Einwanderer durch die rechtsextremistische Bewegung, die er nach dem Zweiten Weltkrieg ins Leben rief, als Affront gegen Juden und Schwarze empfunden.

3 Monate F+ für nur 3 € Zum Geburtstag von F+ lesen Sie alle Artikel auf FAZ.NET für nur 3 Euro im Monat. JETZT F+ LESEN

Lord Mann, der seit 2019 unabhängiger Berater der Regierung in Fragen des Antisemitismus ist, warnte die Universität Oxford, dass sie mit einer äußerst feindseligen Reaktion rechnen müsse, wenn sie versuche, den Namen Mosley zu rehabilitieren. Der Historiker Lawrence Goldman, der als emeritierter Fellow von St Peter’s versucht hatte, das College davon abzuhalten, die Schenkung anzunehmen, wirft der Universität vor, ihren moralischen Kompass verloren zu haben. Er verweist auf viele noch lebende Juden, die wie er Verwandte durch den Holocaust verloren hätten, und auf schwarze Familien, „die den Namen Mosley kennen und fürchten“.

„Woke“-Aktivismus und Spenden aus zweifelhaften Quellen

Am Dienstag protestierten Ehrenmitglieder der Britischen Ge­sellschaft für Biophysik, darunter vier Nobelpreisträger, in einem Brief an die Times gegen die Ent­ehrung ihrer Wissenschaft durch die Verbindung des Lehrstuhls in Oxford mit der Familie Mosley und dem britischen Faschismus. Bezeichnend ist, dass konservative Zeitungen dem Fall besondere Aufmerksamkeit widmen. Das hat zwei Gründe: zum einen deren Kulturkampf gegen „Wokeness“, zum anderen Fehden mit Max Mosley, den diese Blätter wegen seiner Kampagne für eine strengere Regulierung von Zeitungen als Feind der freien Presse darstellten. Mosleys persönliches Motiv zum stärkeren Schutz der Privatsphäre resultierte aus der Berichterstattung über eine sadomasochistische Sexparty mit Prostituierten, die Rupert Murdochs News of the World fälschlich als „Nazi-Orgie“ bezeichnet hatte.

Mehr zum Thema 1/

Die Zeitungen Telegraph und Mail stehen jetzt an der Spitze derer, die Oxford und den Hochschulen allgemein Heuchelei unterstellen, weil die sich in Identitäts- und Kolonialismusdebatten vor dem „Woke“-Aktivismus verbeugten, sich aber nicht scheuten, Spenden aus fragwürdigen Quellen entgegenzunehmen. Die Mosley-Spenden waren Thema geworden, nachdem in der vergangenen Woche bekannt wurde, dass ein Oxforder College, das den Namen des Renaissance-Humanisten Thomas Lin­acre trägt, sich nach einer neuen Stifterin, der vietnamesischen Milliardärin Nguyen Thi Phuong Thao, umbenennen wolle. Frau Thao ist Gründerin einer Fluglinie, die mit Bußgeldern für die Beschäftigung dürftig bekleideter Stewardessen belegt wurde. Ihr werden zudem enge Verbindungen zur kommunistischen Regierung in Vietnam nachgesagt. Der Aufruhr erinnert an den Streit um den Enkel des Kriegsverbrechers Friedrich Flick, der in den Neunzigern einen Lehrstuhl in Oxford finanzieren wollte, bevor ihn Proteste veranlassten, das Angebot zurückzuziehen. Schon damals stellte sich die Frage, wann Geld zu stinken aufhört.