Aktualisiert am

Kritik am Linksliberalismus

Kritik am Linksliberalismus :

Kritik am Linksliberalismus : Gebannt im Widerspruch

Diese Frau demonstrierte 2011 noch in Rom gegen ein Gesetz der Regierung Berlusconi, das die Arbeit der Presse einschränkte. Heute werden dem Linksliberalismus selbst Verbotsneigungen nachgesagt. Bild: Reuters

Eine fest umrissene und allgemein akzeptierte Bestimmung des Liberalismus fehlt. Das gilt ebenso für andere Weltbilder im Bereich der Ideengeschichte. Was auffällt: Der Liberalismus spaltete sich nach seiner „heroischen“ Kampfzeit gegen den Feudalismus und die politische Macht der Religion sowie nach der Durchsetzung des Besitzbürgertums als entscheidendem gesellschaftlichen Akteur der Industrialisierung und Modernisierung, je nach den nationalen kulturellen Traditionen. Der englische Liberalismus (John Locke, Jeremy Bentham, John Stuart Mill) ist anders geprägt als der französische (Benjamin Constant, Alexis de Tocqueville), dieser anders als der deutsche (Friedrich Christoph Dahlmann, Robert von Mohl, Karl von Rotteck, Carl Theodor Welcker). Im Deutschland der Bismarck-Zeit vertiefte sich der Riss zwischen Fortschrittsliberalen, die auf den Ausbau demokratischer Institutionen drangen, und den Nationalliberalen, die dem Ziel der Reichsgründung höchste Priorität einräumten.

Dieser politische Riss durchzog auch die Weimarer Republik. Abermals kristallisierten sich zwei Strömungen heraus, zunächst in zwei Parteien (DVP, DDP), in der Bundesrepublik Deutschland in einer, der FDP. Im Übrigen gehörte die Übernahme eines gewissen Teils liberaler Weltbilder und Werte zur Grundausstattung aller hiesigen staatstragenden Parteien, anders als zuvor.