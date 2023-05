Der Exzellenzcluster „Africa Multiple“ an der Universität Bayreuth hat eine Botschaft an die breitere Öffentlichkeit. Und zwar dazu, wie „in der deutschen Politik und Wissenschaft mit Artikulationen von Rassismen umgegangen wird, nämlich durch die Ausübung weißer Definitionsmacht auf Kosten rassifizierter Lebensrealitäten und Lebensgeschichten“.

Wozu als Beispiel solcher fatalen Macht natürlich auch ge­hört, dass die Berufung auf Wissenschaftsfreiheit instrumentalisiert werde zu­guns­ten „weißer deutscher Ne­kro­po­li­tik“ (Achille Mbembe lässt grüßen), indem die einen das Recht auf Redefreiheit in Anspruch nehmen, während die anderen, die von den Privilegien ausgeschlossen sind, „Kolonialität“ zu er­tra­gen haben.

Nüchterne Feststellungen tun es nicht mehr

So weit die elaborierte Durchsage aus Bayreuth. Und nun zum Anlass, dem sich diese „Stellungnahme“ verdankt: Es sind die schon viel kommentierten Äußerungen, die Boris Palmer vor Kurzem als eingeladener Redner während einer Tagung des an der Frankfurter Universität an­ge­sie­del­ten „Forschungszentrums Globaler Islam“ (FGGI) getan hat. Zuerst ging es da um ein N-Wort, das der Tübinger Bürgermeister den versammelten Protestierenden, die ihrerseits lautstark ein anderes N-Wort in Anschlag brachten, partout nicht ersparen wollte, und dann kam auch noch der Judenstern ins Spiel.

Dass ihn zum einen ein Trotz verleitete, der nicht für seine Souveränität spricht, und das andere eine schlimme Geschmacklosigkeit war, steht außer Frage. Aber solche Fehlgriffe nüchtern festzuhalten, auch und gerade dann, wenn politische Konsequenzen gefordert werden, genügt nicht mehr. Tief sitzender Rassismus muss es schon sein oder eben gleich „weiße deutsche Nekropolitik“.

Man will abrechnen

Wobei die Unterzeichner der Bayreuther Stellungnahme keine verspätete Attacke auf Palmer reiten, sondern die Gelegenheit nutzen, der Leiterin des FGGI, Susanne Schröter, an den Karren zu fahren. Mit der Frankfurter Professorin, die um entschiedene Einschätzungen von islamistischen Tendenzen in Einwanderungsgesellschaften und ihren politischen Verarbeitungen nie verlegen war, will man nun offensichtlich abrechnen. Weshalb die akademischen Kollegen in Bayreuth der Frankfurter Universitätsleitung nahelegen, an „ei­ne Neubetrachtung des langfristigen epistemischen Zwecks und der politischen Wirkung des FGGI“ zu gehen.

Wir lesen das so, dass Bayreuth durchaus bereit ist, das Frankfurter Forschungszentrum zu übernehmen und politisch in die richtige Richtung zu lenken. Wer weiß, was die weiße deutsche Nekropolitik anrichtet, der darf auch die Flagge der Wissenschaft nutzen, um den Weg zu weisen. Und wer das Instrumentalisierung nennt, ist bösen Sinns.