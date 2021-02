Krisenbewältigung : Resilienz ist die falsche Antwort

Frau Graefe, der Begriff Resilienz entwickelt sich schon seit etwa zwanzig Jahren zum Schlagwort. Er wird auf Menschen bezogen, aber auch auf Regionen, Ökosysteme oder Demokratien. Spätestens seit Beginn der Covid-Pandemie scheint der Begriff allgegenwärtig. Wo liegen seine Ursprünge?

Er stammt unter anderem aus den Materialwissenschaften. Da bezeichnet er den Umstand, dass ein Stoff nach Einwirkung von außen schnell wieder in den alten Zustand zurückkehrt. Das Konzept psychologischer Resilienz kam in den 1970er Jahren auf. In einer Studie auf Hawaii hat die Psychologin Emmy Werner jahrzehntelang Kinder in ihrer Entwicklung beobachtet. Manche von ihnen wuchsen unter schwierigen sozialen Bedingungen auf, hatten daher eine ungünstige Prognose. Doch sie erwiesen sich als besonders robust und entwickelten sich positiv. Man nannte sie resilient. Zugleich tauchte der Resilienz-Begriff in der Ökosystemtheorie auf. Heute boomt medial und in der Selbsthilfeliteratur eine psychologische Vorstellung der Resilienz, die Ideen von Werner verwässert und popularisiert, aber auch Elemente der Ökosystemtheorie enthält.

Was macht diese derzeit so attraktive Vorstellung von Resilienz aus?

Im Kern meint Resilienz hier, dass ein Mensch trotz schlechter Rahmenbedingungen, Stressbelastungen und sonstiger Zumutungen des Lebens psychisch stabil bleibt, harte Zeiten gut durchsteht, nicht unglücklich oder langfristig depressiv wird. Resilienz ist ein Krisenbewältigungskonzept.

Das klingt erst mal nicht übel.

Klar. Das ist etwas, was wir alle wollen und in schweren Phasen instinktiv auch versuchen. Wir fragen uns: Welche Möglichkeiten habe ich, die Situation zu gestalten? Raten wir Freunden in Lebenskrisen etwas, dann oft im Sinn der populärpsychologischen Resilienz. Darin sehe ich auch nicht unbedingt ein Problem.

Worin sehen Sie eines?

Zunächst darin, dass so eine Banalität – Menschen möchten Krisen gut durchstehen – zu einem allgemeinen Handlungsideal wird. Auch unabhängig von Notfalllagen sollen wir heute resilient sein; sind wir es nicht, müssen wir es lernen. Während man früher annahm, Resilienz sei angeboren oder werde früh in der Kindheit erworben, geht man nun davon aus, dass sie von jedem trainiert werden kann. Damit wird Resilienz zu einer Haltungs- und Handlungsanforderung, der sich niemand mehr entziehen kann, zumal dann nicht, wenn die Welt weithin als krisenhaft wahrgenommen wird.

Oft scheint es bei der Resilienz nicht nur ums Aushalten der Krise zu gehen, sondern auch darum, sie als Chance zu begreifen.

Das stimmt. Innerhalb des wissenschaftlichen Diskurses zur Resilienz gibt es verschiedene Fassungen von ihr. Die eine zielt aufs Durchkommen, darauf, dass man nach der Krise so ist wie zuvor. Gemäß einer anderen Fassung liegt die Krisenbewältigung in der Veränderung. Weil man sich der Krise anpasse, verändere man sich – darin läge eine Chance. Die Idee der Krise als Chance ist schon lange Bestandteil des populärpsychologischen Diskurses. Aber gekoppelt an Resilienz wird der Gedanke noch gewichtiger. Manche nehmen sogar an, dass man Resilienz ohne schwierige Bedingungen überhaupt nicht ausbilden kann.

Wir brauchen Resilienz, um durch Krisen zu kommen, aber wir brauchen Krisen, um resilient zu werden?

Das ist in der Logik des psychologischen Resilienz-Konzeptes angelegt. Man könne sie nur praktisch in Auseinandersetzung mit echten Krisen lernen. Einige behaupten, es sei günstig, als Kind drei bis vier traumatische Erlebnisse gehabt zu haben, an denen man wachsen könne. Resilienz ist ja auch ein politisches und wirtschaftliches Konzept. Judith Rodin, einst Vorsitzende der Rockefeller Stiftung, spricht von der „Dividende der Resilienz“ und betont, dass Katastrophen wie der Hurrikan Katrina 2005 im Nachhinein großartige Investitionsmöglichkeiten etwa für private Investoren im Wohnungsbau geboten hätten. Sie zitiert Churchill: „Never let a good crisis go to waste“ – „Lassen Sie sich niemals eine gute Krise entgehen“. Dieser Satz nimmt im Kontext des Resilienz-Diskurses noch mal anders Fahrt auf.