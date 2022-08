Krise des Musikunterrichts : Das Recht, zu wissen, was eine Sonate ist

Jedes Kind in Deutschland hat ein Recht darauf, selbst herauszufinden, ob es sich für Musik interessiert oder nicht. Bevor ein Kind diese Erfahrung des Beglückt- oder Abgestoßenseins nicht machen durfte, kann es diese Entscheidung nicht treffen. Das Recht dazu legt der Auftrag an die allgemeinbildenden Schulen fest: Musik ist in Deutschland Pflichtfach in allen Grundschulen und bleibt es in den meisten Bundesländern bis zur zehnten Klasse. Eine Grundsatzentscheidung: Sie befreit die Persönlichkeitsbildung der Kinder von der Einkommens- und Interessenlage der Herkunftsfamilien. Denn musikalische Bildung und musikalische Aktivität von Kindern und Jugendlichen steigen hierzulande deutlich mit den finanziellen Ressourcen und der Bildungsnähe der Eltern.

Kinder aus bildungsferneren Schichten oder aus armutsgefährdeten Familien werden laut der Bertelsmann-Studie „Jugend und Musik“ von 2017 in ihrer musikalischen Bildung und Betätigung benachteiligt. Für Kinder aus ökonomisch und sozial schlechtergestellten Familien sei der künstlerische Unterricht in den Grundschulen „die mit Abstand größte, in nicht wenigen Fällen sogar einzige Chance, ein eigenes Kulturinteresse zu entwickeln und dieses zu erweitern“, heißt es in der Studie „Eltern/Kinder/Kulturelle Bildung“, die der Rat für Kulturelle Bildung 2017 herausgab. Ohne fachgerecht erteilten Musikunterricht würde also ein Großteil der Kinder gar keinen Zugang zur Musik als Kunst und zur Selbsterfahrung musikalischen Gestaltens haben.