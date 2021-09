Afghanische Kriegsteppiche : Geknüpfte Kalaschnikows

Der Teppich sieht aus wie von Kinderhand gezeichnet. Umso verstörender ist, was man auf ihm sieht. Zwei Flugzeuge haben sich mit dem Heck in die Zwillingstürme gebohrt. Im unteren Teil des Teppichs sind dagegen die Umrisse von Afghanistan und Pakistan dargestellt; umgeben von Hubschraubern, F-16-Flugzeugen, einem Panzer, einer Handgranate und einem Soldaten – der Teppich, vermutlich entstand er Anfang der 2000er Jahre, erzählt die Tat vom 11. September 2001 und das, was danach am Hindukusch geschah. Andere Exemplare zeigen das World Trade Center in Flammen, mit einer Friedenstaube oder der afghanischen und amerikanischen Flagge im Vordergrund. Auf manchen frühen Teppichen sind sogar die aus dem Fenster springenden Menschen zu sehen, auf späteren sind es Blüten, die in die Tiefe fallen.

Karen Krüger

Nicht weniger irritierend für den westlichen Betrachter sind jene Teppiche, auf denen Panzer, Maschinengewehre, Explosionen und Männer in heldenhaften Posen dargestellt sind. Oft entdeckt man den Tod und die Zerstörung erst, wenn man genauer hinsieht: Was zwischen traditionellen Ornamenten zunächst wie ein Käfer aussieht, entpuppt sich als Panzer; die Vögel am Himmel sind Drohnen, die Äste eines Baumes Kalaschnikows. Manche Teppiche wirken, als verarbeiteten sie persönliche Kriegserlebnisse: Da wird ein einzeln stehendes Gehöft von einem Hubschrauber unter Beschuss genommen, und eine Schar Gänse oder Enten ergreift erschrocken die Flucht. Auf einem anderen Teppich trifft der Angriff eine ganze Stadt: Auf der Straße patrouillieren Panzer, ein Haus weist Spuren von Zerstörung auf, und am linken Rand des Bildfeldes ist auf dem Dach eines Gebäudes ein Heckenschütze zu sehen. Nach Auskunft der Kabul Art Galerie in Hamburg zeigt der Teppich den Angriff von Mudschahedin und der pakistanischen Armee auf Dschalalabad im März 1989.