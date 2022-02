Krieg in der Ukraine : Schaut auf unser Land, sonst sind wir verloren

„Der dritte Weltkrieg ist da“, sagte mein Vater zu mir heute früh anstatt „Guten Morgen“. Ich habe nie ge­dacht, dass diese Worte jemals in meinem Haus zu hören sein werden. In meinem Haus im weiten Westen meines Landes – Ukraine. Ein Land, das an die Europäische Union grenzt, an Euer Europa. Aber was bedeuten Grenzen schon noch? Nach dieser Nacht, nach diesem Angriff?

Hier in Czernowitz habe ich mich immer sicher gefühlt, bis zum heu­tigen Morgen, als Militärflugzeuge über meine kleine europäische Stadt geflogen sind. Und zwar mit einem solch höllischen, dröhnenden Lärm, dass ich mich voller Angst auf den Boden warf mit den Worten „Das kann nicht sein“.