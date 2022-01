Im Kriegsgebiet der Ostukraine : Nachrichten aus dem Fleischwolf

Wenn ihr unser Land von eurem SWIFT abkoppelt, betrachten wir das als Kriegserklärung“, beendete mein Bekannter Wladimir aus Moskau seine letzte Nachricht. Nein, nicht der Wladimir, von dem alle immerzu reden. Mein Wladimir ar­beitet in einem Reisebüro, er hilft bei der Bearbeitung von Auslandsvisa. Er half auch mir, war sehr an meiner Arbeit bei Radio Liberty interessiert, deutete vage Verbindungen in die höchsten Ränge der Macht an, wo bestimmte Leute auf ihn hörten, und bezeichnete sich selbst als kompetenten, bestens informierten Menschen. Früher schrieb er selten, im Oktober ging er in die Offensive. Er zeigt sich besorgt über die russisch-ukrainische Frage und informiert mich – „du und deine deutschen Freunde!“ – täglich.

„Glaubt ihr, Europa oder England seien sicher? Die Amerikaner bringen euch an den Rand der Zerstörung. Das ist nicht 41/45, als ein Staat aus dem Krieg wiedergeboren wurde. Es ist das 21. Jahrhundert, das technologische Zeitalter. Die technologisch fortschrittlichste Armee ist übrigens unsere.“ Ich antworte ihm nicht, es hat keinen Sinn, etwas beweisen zu wollen, wenn man mit einer Maschine spricht. Womit ich nicht sagen will, dass mein Gegenüber ein Bot oder Troll ist. Er ist vielleicht tatsächlich jener Mensch, den ich vor zwei Jahren in der Metro für die hastige Übergabe meiner Reisedokumente traf. Aber selbst wenn er es immer noch ist, spricht er doch mit der Stimme der ­Propagandamaschine. Die Sprache der Propaganda ist, selbst wenn sie aus den Medien der expansivsten Mächte kommt, immer die Sprache der mit dem Rücken zur Wand Stehenden. Derer, die meinen, nichts zu verlieren zu haben.