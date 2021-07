Aktualisiert am

Kreuzfahrtschiffe in Venedig : Dieser Körper braucht keine Schönheitsoperation

Verlorene Illusionen: Das überall gefeierte Einfahrverbot für die Kreuzfahrtschiffe in die Lagune der Serenissima ist in Wahrheit eine Bankrotterklärung.

Vielleicht liegt es an dem herzerwärmenden Narrativ vom Sieg Davids gegen Goliath, dass die Falschmeldung von der Verbannung der Kreuzfahrtschiffe aus Venedig in kurzer Zeit nicht einmal, sondern gleich zweimal die Runde um die Welt machen konnte. Selbst die Unesco-Direktorin Audrey Azoulay twitterte erst gestern frohgemut den an sie gerichteten Tweet des italienischen Kulturministers weiter und jubelte, dass die Kreuzfahrtschiffe ab dem ersten August ja nun endlich aus der venezianischen Lagune verbannt seien.

Mit ihrer Unkenntnis befindet sich die Unesco-Direktorin in bester Gesellschaft, selbst der italienische Kulturminister verwechselte das Markusbecken mit der venezianischen Lagune. Für Venedig und die Venezianer ist diese Unkenntnis allerdings verheerend: Venezia è laguna, heißt es hier, Venedig ist Lagune. Richtig ist, dass die italienische Regierung keineswegs ein Einfahrverbot für die Kreuzfahrtschiffe in die Lagune verhängt hat, sie sollen nur lediglich einen anderen Weg nehmen, über den Kanal für Erdöltanker einfahren und im Industriehafen von Marghera anlegen.