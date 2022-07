Lehren der Konfliktforschung : Wann ist die Zeit reif für Verhandlungen?

Aktualisiert am

Ohne Ergebnis: Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland im belarussischen Brest am 7. März 2022. Bild: AFP

Niemand wird vernünftigerweise behaupten, dass es besser sei, einen Krieg zu führen als zu verhandeln, und jeder wünscht sich, dass der von Russland begonnene Krieg möglichst schnell endet und die Waffen schweigen. Jüngste Forderungen nach einem sofortigen Waffenstillstand und prompter Aufnahme von Verhandlungen knüpfen scheinbar an diesen Common sense an. Wie eine gemeinsame Perspektive der Konflikt- und Osteuropaforschung zeigen kann, würde ihre Erfüllung indes auf das Gegenteil dessen hinauslaufen, was die Autoren der Appelle sich wünschen.

Zunächst einmal wiederholt die Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand eine vormalige Fehleinschätzung der westlichen Staaten in Bezug auf die Fundamente autokratischer russischer Außenpolitik kurz vor Kriegsbeginn. Damals wurden dem russischen Präsidenten kompromisshafte Zusicherungen angeboten, die jedoch, wie wir seit Kriegsbeginn wissen, keine Wirkung entfalten konnten, da sie dem russischen außenpolitischen Kalkül zuwiderliefen. Einen sofortigen Waffenstillstand zu fordern bedeutet, den gleichen Fehler ein zweites Mal zu begehen. Es zeigt sich, dass westliche Demokratien wegen ihrer vergleichsweise rationalen Herangehensweise an globale Problemlagen immer wieder eher hilflos (und auch naiv) sind gegenüber autokratischem Zynismus, autokratischer Lüge und autokratischer Gewaltbereitschaft. Es war falsch. im Vorfeld des Krieges die sicherheitspolitischen Warnungen der Staaten Ostmitteleuropas oder des Baltikums als Paranoia abzutun.