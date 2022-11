Aktualisiert am

Denkfabrik Republik 21 : Wie viel Gefahr steckt in Wokeness?

Die Denkfabrik Republik 21 will der schweigenden bürgerlichen Mitte eine Stimme geben. Auf ihrer ersten Konferenz warnt sie vor der zerstörerischen Kraft des identitären Extremismus.

Von der Identitätspolitik ist nicht ganz klar, ob es sich nur um ein Übergangsphänomen handelt, das über kurz oder lang an inneren Widersprüchen zerschellen wird, oder ob sie sich dauerhaft in den Institutionen der liberalen Demokratie einnisten wird, um diese von innen her zu zerreiben. Man lacht gern über die neuesten Verrücktheiten aus den woken Gesinnungsfabriken, aber die Politik greift sie auf und macht daraus Gesetze und Funktionsstellen, die dann noch feinere Haare spalten, damit die Arbeit nicht ausgeht.

Thomas Thiel Redakteur im Feuilleton.

Klar ist zumindest, dass eine Politik, die Rechte nach Herkunft oder Hautfarbe vergibt, dem bürgerlichen Freiheitsbegriff widerspricht. Das bürgerliche Lager hat dem lange zugesehen und ist selbst in die Schusslinie geraten. Identitätspolitische Akteure unterstellen ihm einen qua weißer Hautfarbe ererbten strukturellen Rassismus, der nur durch Bußübungen und die Abtretung von Rechten zu sühnen sei. Was nicht in den identitätspolitischen Konsens passt, wird mit dem Vorwurf des Rassismus, der Menschenfeindlichkeit oder mit anderen Totschlagargumenten niedergemacht.