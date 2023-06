Niemand verlässt sein Zuhause, es sei denn Zuhause ist das Maul eines Haifischs“, beginnt ein Gedicht der britisch-somalischen Lyrikerin Warsan Shire. „Niemand setzt seine Kinder in ein Boot, es sei denn, das Wasser ist sicherer als das Land.“ Mit etwas anderem als Gedichten ist der Gegenwart kaum mehr beizukommen. Dem Sterben im Mittelmeer schon, da würde helfen, was immer hilft, wenn Menschen in Seenot geraten, nämlich Seenotrettung: Rettungsboote, Schwimmwesten (TÜV-geprüft), Aufklärungsdrohnen und Flugzeuge. Aber zivile Seenotrettung wird behindert, Rettungsschiffe werden beschlagnahmt, den NGOs Bußgelder aufgebrummt, sogar die Seenotretter selbst werden festgenommen und vor Gericht gestellt. Während diejenigen nicht zur Rechenschaft gezogen werden, die wackelige Schlauchboote mit Wellen und Warnschüssen zurück ins offene Meer drängen; die Koordinaten von Flüchtlingsbooten an die libysche Küstenwache weitergeben, die die Flüchtlinge dann zurück nach Libyen bringt, wo ihnen Folter, Sklaverei und sexueller Missbrauch drohen. Zivile Seenotretter werden regelmäßig bei ihrer Arbeit von der libyschen Küstenwache bedroht und Rettungsaktionen verhindert.

Warum geriet das Schiff aus dem Gleichgewicht?

Bei dem vor wenigen Tagen gesunkenen Schiff mit 500 bis 700 Menschen an Bord werden nun aber Vorwürfe gegenüber Frontex und der griechischen Küstenwache erhoben. Obwohl sie von dem Zustand des Schiffes gewusst hätten, hätten sie die Menschen an Bord nicht evakuiert. Sogar von Pushbacks ist die Rede, infolge derer das Schiff aus dem Gleichgewicht geriet. Zweifelsohne muss das untersucht werden. Das müsste es auch, wäre das Schiff ein Ausflugsdampfer und die Passagiere Urlauber und nicht Flüchtlinge. Was wäre wenn – das fragte man sich, wenn man in dieser Woche sah, mit welchem Aufwand nach dem verschollenen U-Boot und den fünf Insassen gesucht wurde, die sich das Titanic-Wrack ansehen wollten: Flugzeuge, Tiefseeroboter, Schiffe mit Sonar-Geräten. Die kanadische und amerikanische Küstenwache, die Marine, ein französisches Forschungsschiff waren an der Suche beteiligt. Medienhäuser richteten Newsticker ein, berichteten live, gaben Eilmeldungen heraus.