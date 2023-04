Francia Márquez wurde 1982 in einem Dorf am kolum­bianischen Pazifik geboren, in einem überwiegend von schwarzen Gemeinden be­wohnten Gebiet, das traditionell vom kolumbianischen Staat vernachlässigt wurde. Schon als junge Frau wurde sie Bürgerrechtlerin und Umweltaktivistin. Im Jahr 2014 vertrieben paramilitärische Gruppen sie und ihre beiden Kinder ge­waltsam von ihrem Land. Im selben Jahr führte sie einen Frauenmarsch über Hunderte Kilometer in die kolumbia­nische Hauptstadt Bogotá an, um gegen illegalen Goldabbau in ihrer Heimat­region zu protestieren.

Nach tagelangen Demonstrationen kam es zu einer Einigung mit der damaligen Regierung, die sich zum Schutz der Gegend verpflichtete. Francia Márquez wurde mit dem ko­lumbianischen Nationalpreis für Menschenrechte und mit dem Goldman En­vironmental Prize geehrt.