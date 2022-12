Kolonialismusdebatte : Historiker als Weltenrichter?

Unter dem Titel „Für Freisprüche sind Historiker nicht zuständig“ trat Robert Heinze auf FAZ.NET am 11. Dezember der Kritik entgegen, die Egon Flaig an Einwänden gegenüber seinen eigenen Thesen zu Sklaverei, Kolonialismus und „postkolonialen“ Positionen am 14. November ebenfalls auf FAZ.NET artikuliert hatte. Anders als Flaig behaupte, unterwürfen postkoloniale Gerechtigkeitsmaßstäbe, so Heinze, das geschichtswissenschaftliche Urteil keineswegs einer moralischen, politischen oder ideologischen Fremdbestimmung.

In Flaigs Argumentation gegen eine derartige Fremdbestimmung historischer Urteile sieht Heinze einen Historismus am Werk, und der Historismus, so Heinze, sei wiederum seinerseits „ein Be­standteil des kolonialen Projekts“ gewesen. „Beeinflusst von Aufklärung und Abolitionismus“, habe der Historismus mit Hegel die „Geschichte als ‚Weltgericht‘“ betrachtet und so deren Phänomene als Ergebnisse konstatiert und zugleich legitimiert.