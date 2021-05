Straßenumbenennung in Berlin : Im Zweifel für den Zauberer

Vor einigen Tagen gab es in Berlin-Neukölln eine beachtenswerte Versammlung. Unter freiem Himmel und strengen Corona-Auflagen benannte Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) in Anwesenheit des Botschafters von Tansania die unweit des Volksparks Hasenheide gelegene Wissmannstraße in Lucy-Lameck-Straße um. Lange Debatten über die Rolle Hermann von Wissmanns (1853 bis 1905) als ehemaligen Befehlshaber deutscher Kolonialtruppen und zeitweiligen Gouverneur von „Deutsch-Ostafrika“ waren der Umbenennung vorangegangen.

Wie fast immer, wenn es um die Änderung von Straßennamen geht, standen sich zwei Fraktionen gegenüber: Eine, die energisch vertrat, dass die persönliche Verantwortung Wissmanns für schwere Menschenrechtsverletzungen im heutigen Tansania zu seiner „Ent-Ehrung“ als Namenspatron zwinge; und eine, die mit dem Vorwurf der eilfertigen „Auslöschung von Geschichte“ beziehungsweise dem Hinweis auf Gewohnheit, mangelnde Bürgerbeteiligung und unnötige Kosten ebenso energisch widersprach. Erstere setzte sich durch. Es blieb die Frage nach der Wahl eines passenden neuen Namens.