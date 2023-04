Peter Brannen hat mit „The Ends of the World“ über die fünf großen Massensterben ein Buch veröffentlicht, das unter Klimaaktivisten Kultstatus genießt. So bat ihn Greta Thunberg um ein einleitendes Kapitel für ihr eigenes Klima-Buch. Brannen, der als Wissenschaftsjournalist unter anderem für die New York Times und die Washington Post geschrieben hat, stellt fest: Leben auf der Welt benötigt ein stabiles Klima. „Das hatten wir während des gesamten Zeitalters des tierischen Lebens, abgesehen von den wirklich kurzen, chaotischen Episoden des Massenaussterbens, was zum großen Teil auf Veränderungen des Kohlendioxidkreislaufs zurückzuführen ist.“ Sein zweites Buch erscheint im Herbst 2023. Es handelt von der Rolle des CO₂ für das Leben auf der Erde.

Sie haben in Ihrem Buch „The Ends of the World“ die fünf Massenaussterben auf der Erde untersucht. Was hatten sie in Bezug auf den Kohlenstoffkreislauf gemeinsam?