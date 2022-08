Zwölf Schriftsteller antworten : Können die Deutschen verzichten?

Alles, bloß keine Sklaverei

Von Katja Petrowskaja

1. Verzicht ist aktiver Widerstand. Diese Frage ist wichtig. In der letzten Zeit hat jedoch die Diskussion um die Energieabhängigkeit von Russland und deren Auswirkung auf unser Leben oft die anderen Fragen ersetzt. So als wäre der Krieg auf den Maßstab unserer Wohnungen reduziert, als wäre diese private Frage das Einzige, was wir Menschen in Deutschland tun können: uns auf Verzicht vorbereiten als Zeichen unserer Solidarität und unserer Moral, das Einzige, worauf wir noch Einfluss nehmen können. Gewiss ist es politisch notwendig, dass wir uns aus der Energieabhängigkeit von Russland befreien. Aber diese „Verzichtsdebatte“ domestiziert und verharmlost die Frage nach dem Verlauf des Krieges, nach der Zerstörung der Städte, der Ermordung der Menschen, nach dem Terror in den besetzten Gebieten. Wenn man diesen Fokus verliert, erscheint die Ukraine auf einmal als Störfaktor.

2. Für den großen Teil der Lesenden und Schreibenden dieser Zeitung wird es bei steigenden Preisen eher nicht um Verzicht gehen, sondern darum, dass man mehr bezahlt. Für Menschen mit einem niedrigen Einkommen dagegen werden höhere Preise und damit auch der notwendige Verzicht rasch existenziell. Die Verantwortung dafür sollen diejenigen tragen, die diese verbrecherische Abhängigkeit von Russland geschaffen und daran auch verdient haben, diejenigen, die an der ganzen Energie-Konstellation von Nord Stream 2 gearbeitet haben. Könnte nicht Herr Schröder für die Ärmsten bezahlen? Die Industrie, die jetzt in der Krise Rekordgewinne macht? Sind nicht Krisen eine Gelegenheit, die Ordnung umzudenken?

3. Es geschieht nicht erst seit heute, dass demokratische Werte durch das Konzept von Komfort, Gemütlichkeit und höherer Lebensqualität ersetzt werden, deshalb haben heute viele das Gefühl, nun werde ihnen auch die Freiheit weggenommen, dabei geht es nur um Materielles. Ich habe eine Erfahrung von Verzicht. Wir waren keine Flüchtlinge, niemand von uns war im Gefängnis, aber für seine politische Haltung bezahlte mein Vater mit dem Arbeitsplatz, mit Armut und sozialer Ausschaltung, mit dem Verzicht auf Wohlstand. Ich bin keine Heldin, und die Bereitschaft zum Verzicht hatte ich immer als eine private Sache verstanden. Alles, bloß keine Sklaverei.

Fenster auf!

Von Durs Grünbein

Wenn ich das Wort „verzichten“ höre, fällt mir immer ein Gleichnis ein, vielleicht das erste überhaupt, das mir in früher Schulzeit anschaulich wurde. Es war tiefer Winter, und wir kleinen Drittklässler waren bei ziemlicher Hitze im Klassenzimmer eingesperrt. Der Raum war wie so viele, in denen man später noch ausharren musste auf seinem Bildungsweg durch den Sozialismus, total überheizt. Energiesparen war damals noch keine Tugend, ich nehme an, wie noch heute im rohstoffverwöhnten Russland, das, wie man sieht, die Ventile der Erdgas- und Erdölleitungen auf- und zudrehen kann und jedenfalls am längeren Hebel sitzt. Der Hauptgrund für die enorme Machtkonzentration des militärisch-petrochemischen Komplexes dieser Staatsoligarchie, die unter dem Kreml-Räuberhauptmann nun sogar Krieg gegen den Rest der Welt führen kann dank ihrer aufgehäuften Dollarmilliarden, liegt in diesem Naturprivileg. Wer über Wärme und Kälte be­stimmt, hat die zivilisierte Welt in der Tasche, entscheidet über die Regierungsform und kann die Demokratien des Westens vor sich hertreiben und einen labilen Kontinent wie Europa gehörig destabilisieren. Wir werden das, wenn die Nordhalbkugel des Erdballs sich erst in die Schattenzone gedreht hat, noch erleben.