Queen Elizabeth II. im Film : Ihr Leben durfte erfunden werden

Den Tod des englischen Königs Georg VI., der 1952 zur Thronbesteigung von Elisabeth II. führt, inszeniert die Netflix-Serie „The Crown“ mit clever geschnittenen Hofszenen, Fußgetrappel und musikalischer Pathosuntermalung. Der fürchterlich hustende Monarch ist laut Drehbuch friedlich im Schlaf gestorben. Mit dem Gerenne und Gelaufe am nächsten Morgen, den stummen Blicken und gesenkten Köpfen beginnt Britanniens neues elisabethanisches Zeitalter. Schwenk nach Downing Street 10. „Wurde die Prinzessin bereits informiert?“, fragt ein hinfälliger Winston Churchill, den John Lithgow mit aufreizender Freude an seniler Mimikry verkörpert. „Wenn Sie die neue Königin meinen“, lautet die Antwort, „soviel ich weiß, nicht.“ Ein Teil des Vergnügens an Serien, die uns in das Vor-Internetzeitalter zurückversetzen, liegt in den langsamen Informationswegen und verzögerten Reaktionen, einer Spielwiese für psychologische Nuancierung.

„The Crown“ zeigt exemplarisch: Je geringer der Handlungsspielraum der Figuren aufgrund höfischer Hierarchie und Etikette, desto reicher das Innenleben, das sich in verstohlenen Blicken, verrutschten Gesten und bedeutungsvollem Schweigen enthüllt. Natürlich wissen wir, dass Drehbuchschreiber Peter Morgan nicht die historische Wahrheit der Royals sucht, sondern ein packendes Windsor-Drama. Fern davon, uns den Spaß an der Serie zu nehmen, vermehrt die Verwischung von Fakten und Fiktion ihn noch: Wir wollen gar nicht so genau wissen, „wie es wirklich war“, sondern lassen uns vom Seelendrama gefangen nehmen wie im Kino und im Roman.

In diesem Sinn wurde Queen Elizabeth II. ungefragt schon zu Lebzeiten zum Fiktionsmaterial, von Stephen Frears’ Film „The Queen“ mit Helen Mirren über Alan Bennetts zauberhafte Erzählung „Die souveräne Leserin“ bis zu „The Crown“. Clair Foy spielte in den ersten beiden Staffeln die lernende Königin, die uns zu Zeugen ihrer Unsicherheit macht. Olivia Colman übernahm in der dritten Staffel die Rolle der älteren Queen, die zumindest ahnen lässt, dass sie die emotionale Leere um sie herum empfindet, um die ganze Gefühlsduselei im nächsten Augenblick – gelernt ist gelernt – beiseite zu wischen.

Wenn Imelda Staunton im November als alte Königin die fünfte Netflix-Staffel eröffnet, wird die Welt, die „The Crown“ bisher voraussetzte, unwiderruflich eine andere geworden sein, eine Welt ohne Elisabeth. Und wir werden uns daran erinnern, dass die Queen wirklich einmal so etwas wie Fiktion spielte, nämlich in ihren paar Minuten mit Paddington Bear, die England zum Thronjubiläum im Sommer beglückten: Eine sehr alte Dame, die noch in der warmen Selbstironie kurz vor dem Lebensende Distanz wahrt, verrät uns dort, dass sie für den kleinen Hunger zwischendurch immer ein Sandwich in der Hand­tasche trägt. In dieser Geste liegt ihr ganzer Charakter.