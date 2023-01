Gartenschule : Je knorriger die Stämme, umso heiliger der Baum

Ensemble von Bonsai-Bäumen in einem Büro in Quito, Ecuador Bild: Picture Alliance

Das hätte sich Zhuangzi wohl nicht träumen lassen: mehr als 1200 Bücher in 26 Sprachen über Bäume in Schalen, sprich: Bon-sai. Hatte der Altmeister des philosophischen Taoismus doch den knorrigen Baum gepriesen, weil er unnütz sei: „Nicht Beil noch Axt würde ihn fällen und nichts ihm Schaden tun. Warum soll es ein Grund zum Kummer sein, dass etwas keinen Nutzen bringt?“ Ein Baum, aus dem sich nichts machen lässt, galt damals als Inbild chinesischer Weisheit. Aber etwa zur gleichen Zeit, um 300 vor Christus, sollen die ersten Bäume in Töpfen kultiviert worden sein. Hatten ayurvedische Heiler die Topfpflanzen aus dem Süden mitgebracht? Darüber streiten sich die Experten. Jedenfalls sind Bäume in Töpfen erstmals während der Han-Dynastie (206 v. Chr. bis 220 n. Chr.) auf Bildrollen, Vasenbildern und Wandmalereien dokumentiert.

Damals soll der Zauberer Jiang-Feng ganze Miniaturlandschaften auf ein Ta­blett gezaubert haben. Also ließen die Han-Kaiser diese Kunst imitieren: mit Steinen, Sand statt Wasser und knorrigen Bäumchen, die in großen Schalen bis zu zwei Meter hoch werden konnten. Doch je kleiner die nachgeahmte Landschaft, desto größer die magische Kraft, die von so einem Miniaturbäumchen oder -fels ausgehen sollte: Je knorriger und verdrehter die Baumstämme, als desto heiliger galten sie, weil sie eben nicht wie gewöhnliche Bäume zum Bauen verwendet wurden. „Das Leiden der Brauchbarkeit“, so Zhuangzi, schien an ihnen vorüberzugehen. Ihre Wurzeln und Ästlein wurden beschnitten, mit Messingdraht in Form gebracht und in Keramikschalen auf eigenen Holzpodesten präsentiert. Poeten und Maler wandten sich ihnen zu: Der Zwergbaum wurde zum Symbol eines kultivierten Mannes.

Inbild des Universums

Seit dem sechzehnten Jahrhundert wurden die Tablett-Landschaften und Bäume in Schalen Pun-tsai genannt, heute Penjing. Schon vor mindestens tausend Jahren aber war die Kunst des Verzwergens auch nach Japan gelangt, wo sie erst seit 800 Jahren grafisch dokumentiert ist. Vermutlich hatten Mönche des Chan-Buddhismus, der aus dem chinesischen Taoismus und dem meditativen Dhyana-Buddhismus aus Indien hervorgegangen war, die Tablett-Landschaftskunst mitgebracht. Aus Chan wurde Zen. Da die Zen-Mönche aber keine grandiosen Landschaften zum Vorbild hatten wie die Chinesen, entwickelten sie ästhetische Normen, die den einzelnen Baum in einer besonders tiefen Schale zum Inbild des Universums erklärten.

Von den Militärherrschern, den Shogunen, bis zu den Bauern pflegten die meisten Japaner fortan die Kunst des Schüssel-Baums: Hachi-no-ki. Kiefern waren traditionell beliebt und wurden seit dem späten achtzehnten Jahrhundert in der damaligen Hauptstadt Kyoto jährlich ausgestellt. Auf ganzen Anzuchtfeldern mit vorgeformten Zwergkiefern wurde die Zen-Kunst kommerzialisiert und ihr geistiger Hintergrund pervertiert. Wie zur Zeit des holländischen Tulpenfiebers entwickelten sich die Zwergbäume zu Spekulationsobjekten. Die gelehrte Elite distinguierte sich um 1800 mit einem neuen Etikett in flacher Schale: Der Bon-sai sollte das trivialisierte Kunsthandwerk verfeinern. Neue Stile entstanden: von Chokkan, der aufrechten Form, über Fukinagashi, die windgepeitschte Form, bis zur Kengai-Kaskade, die einen hohen Topf braucht, um überhängen zu können. Der Literatenbaum, „Bunjingi“, sollte von poetischem Charakter zeugen. Noch immer können Bonsai-Bäume in der Größenklasse „Imperial“ bis zu zwei Meter hoch werden. Beliebter sind aber die winzigen der Klasse „Mame“.

Zu Beginn des siebzehnten Jahrhunderts hatten die spanischen Kolonialherren auf den Philippinen kleine Ficusbäume bei chinesischen Migranten entdeckt. Zur gleichen Zeit wurde in Shakespeares England über botanische Zucht- und Wildformen diskutiert, wie im „Wintermärchen“ nachzulesen ist. Der Dichter schlug sich auf die Seite der Züchter: „an art that nature makes“. 1637 entdeckten die Engländer in Macau die Puntsai-Bäumchen. Die japanischen Bonsai kamen erst mit den Weltausstellungen im späten neunzehnten und frühen zwanzigsten Jahrhundert in den Westen. Das erste Buch über Bonsai erschien 1902 in Französisch, das erste in Englisch 1940. Als Yuji Yoshimura 1957 seine „Bonsai-Bibel“ für den Westen verfasste, war der Damm gebrochen: Nicht nur japanische Kiefern und Fächerahorne werden heute aus Samen oder Baumschulpflanzen gezogen, gedrahtet, mit Spezialwerkzeugen bearbeitet und in Baumärkten verhökert, sondern auch heimische Feldahorne, Hainbuchen und Wacholder. Zhuangzi ist vergessen: „Niemand weiß, wie nützlich es ist, nutzlos zu sein.“