Zwei Fragmente, etwa sechs mal acht Zentimeter groß, aus der Stirn und dem Hinterkopf eines menschlichen Schädels hat die Medizinische Universität Wien jetzt erhalten. Sie sollen vom Komponisten Ludwig van Beethoven (1770 bis 1827) stammen. Geschenkt wurden sie der Universität von Paul Kaufmann, dem in den Vereinigten Staaten lebenden Urgroßneffen des Wiener Arztes Franz Romeo Seligmann.

Schon unmittelbar nach Beethovens Tod am 26. März 1827 war dessen Leichnam auf den ausdrücklichen Wunsch des Komponisten hin obduziert und dabei sein Schädel aufgesägt worden. Beethoven, zeit seines Lebens an Unterleibsbeschwerden und schweren Beeinträchtigungen des Hörvermögens leidend, hatte seinen Körper testamentarisch der medizinischen Forschung überlassen. Er erhoffte sich davon eine Klärung seiner Krankheitsursachen für Nachwelt, die sein zeitweise abweisendes, als menschenfeindlich geltendes Verhalten verständlich machen, aber auch anderen leidenden Menschen bei der Linderung ihrer Beschwerden helfen sollte. In den Jahren 1863 und 1888 erfolgten Exhumierungen, Neu-Einsargungen und Umbettungen. Dabei wurden bereits Anzeichen von Grabräubereien bemerkt. Besonders die Exhumierung 1863 war von offiziellen medizinischen Untersuchungen begleitet worden.

Bei der Vermessung und fotografischen Dokumentation von Beethovens Skelett war Seligmann 1863 beteiligt. Er muss sich die Fragmente illegal beschafft haben. Deren Echtheit ist bislang umstritten. Ein Abgleich mit dem Anfang des Jahres aus Haarproben sequenzierten Genom des Komponisten steht noch aus. Sollten sich die Knochen als echt erweisen, hätte die Erforschung der Ursachen von Beethovens Erkrankungen unter Umständen neues, wichtiges Material zur Verfügung.