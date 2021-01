Stadt der Zukunft : Die Birke im Windkanal

In den Siebzigern pflanzte man eine Platane, wenn in der Stadt Schatten gebraucht wurde. Sie galt als besonders resistent, was die Belastung durch Emissionen der Industrie anging, weder Luft- noch Wasserverschmutzung konnten ihr viel anhaben. Wenn man ihre Krone zu einer Dachform schnitt, bekam man einen schattigen Laubengang für Fußgängerzonen oder Uferpromenaden. Aber für die Platane, diesen zuverlässigen Standardbaum, haben sich die Bedingungen zum Nachteil verändert: Die Luft ist viel besser, dafür fehlt Wasser. „In trockenen Phasen schwächelt die Platane und ist dann angreifbar für Pilze. Massaria, ein holzzerstörender Pilz, bringt einzelne Äste zum Absterben, die dann herunterfallen“, erläutert Joachim Bauer, der den Arbeitskreis Stadtbäume der Deutschen Gartenamtsleiterkonferenz (GALK) leitet. „Das kann ich mir in der Innenstadt nicht erlauben.“ Während kleine Platanen dem Wind weniger stark ausgesetzt sind und deshalb ihre Äste nicht so leicht verlieren, muss man bei den größeren Exemplaren besondere Vorsicht walten lassen. Keine leichte Aufgabe für Städte mit hoher Platanendichte. „In Mannheim besteht der größte Anteil des Baumbestands aus Platanen“, sagt Bauer. Auch in Paris prägen sie das Stadtbild.

Die Platane ist nicht der einzige Baum, für den das Überleben schwerer geworden ist: Die Miniermotte und verschiedene Krankheiten haben die Rosskastanie in Bedrängnis gebracht. „Wir würden heute sehr zurückhaltend Rosskastanie pflanzen“, sagt Bauer, der beim Kölner Grünflächenamt arbeitet. Die Exemplare, die heute in den Parks stehen, zeigen teilweise schon im August braune Blätter. Dabei sind Bäume in den Augen vieler Stadtbewohner robuste Dienstleister: Sie sollen die Luft reinigen, damit wir frei atmen können. Tatsächlich würden Bäume selbst bessere Luft bevorzugen, erklärt Wolfgang Beckröge, Leiter des Referats Klima und Umweltschutz in Essen. „Die Pflanzen leiden auch unter der Luftverschmutzung. Sie entwickeln sich nicht immer gut. Aber sie sterben in den seltensten Fällen ab.“ Ein viel größeres Problem ist hingegen die Trockenheit. Weniger Regen, größere Hitze, ausgedehnte Asphaltflächen: Das alles trägt dazu bei, dass der Boden austrocknet.