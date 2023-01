Winter ohne Schnee : Mein Leben im Klima-Konjunktiv

Einmal, im Februar 1953 war das, brach über dem Hof, in dem meine Mutter aufgewachsen ist, ein Schneebrett ab. Es nahm Fahrt auf, bildete sich zu einer großen Lawine aus und donnerte in vollem Lauf gegen die Außenwand. Der Schnee ließ Fenster bersten, drang in den Flur und füllte die Vorderseite des Hauses bis zum ersten Stock auf. Kurz vor der Ofenbank kam die Lawine zum Halten. Niemand wurde verletzt, und doch war diese Gefahr in den Jahren danach immer präsent: begraben zu werden vom Schnee, im eigenen Bett.

Auch ich bin dort oben aufgewachsen, auf einem Berg im Südschwarzwald, 1284 Meter über dem Meer. Hofsgrund heißt das Dorf, das sich ein bisschen weiter unten an den Hang schmiegt. Noch vor meiner Geburt wurde ich im Skiverein angemeldet, keine Besonderheit bei uns. Alle fahren Ski, ich lernte es mit drei, am Skilift traf ich Oma, Opa, Tanten und Onkel, zwanzig Cousins und Cousinen.