Privater Emissionshandel : Wer darf wie stark die Luft verpesten?

Wer mehr als drei Tonnen Kohlenstoffdioxid pro Jahr verbrauchen will, soll sich die Zertifikate dafür kaufen müssen: Wie sinnvoll ist der Vorschlag des Klimaforschers Hans Joachim Schellnhuber? Eine Analyse.

Stau auf der A3: Autos fahren am Morgen über den Kölner Ring. Bild: dpa

Es ist eine Idee, die zunächst eine enorme Verzichtszumutung zu enthalten scheint und doch auf Gewinn abzielt: Jeder Mensch soll grundsätzlich nicht mehr als drei Tonnen CO 2 pro Jahr verursachen dürfen, so viel gilt als verträglich für das Weltklima. Wer mehr verbrauchen will, muss sich mittels eines privaten Emissionshandels weitere Zertifikate von denjenigen kaufen, die unter dem vorgegebenen Wert bleiben.

Für diesen Vorschlag machte sich vergangene Woche Hans Joachim Schellnhuber vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung in der Fernsehsendung „Panorama“ stark. Dabei sollen die jährlichen Emissionen pro Kopf nicht sofort, sondern bis 2030 auf drei Tonnen und dann bis etwa 2050 auf null sinken.