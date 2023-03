Lang wird es nicht dauern, hat sie gesagt, eine Stunde vielleicht, obwohl die Liste lang ist. Zehn Strafbefehle, fünf Anklagen allein hier in Berlin. Nötigung, Widerstand gegen Staatsgewalt. Januar, Februar, Juli.

Ein kleiner, karger Raum im Amtsgericht Tiergarten. Es ist noch früh, vor der Tür sitzen gähnende Polizisten. „Am Tattag beteiligte sie sich an einer Blockade der Ausfahrt der Bundesautobahn 100“, liest der Staatsanwalt leiernd vor. „Das führte zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen in Form eines Rückstaus.“ Für jede Aktion die gleichen Behördensätze. „Nicht ganz unerhebliche Zeit“ kostete das Von-der-Straße-Tragen.

Offiziell, so ist der Plan, soll sie später etwas zur Anklage sagen. Aber eigentlich will sie erklären, warum sie das alles tut. Sie wartet, geduldig, angespannt. Sie war noch nicht vor Gericht, es geht um richtig viel, 145 Tagessätze. Das sind 145 Tage Haft für alle, die nicht zahlen. Fast fünf Monate. Aber was hier verhandelt wird, war längst nicht alles, wofür sie verurteilt werden könnte. Und je länger man weggesperrt ist, desto sinnloser fühlt man sich.

Miriam Meyer, 1992 in Hamburg geboren, wohnhaft in einem Dorf zwischen Lübeck und Kiel. Blondes Haar, heute eine gelbe Windjacke. Zusammengesunken sitzt sie vor dem Richter und sieht sehr jung aus. Bis Ende vorletzten Jahres noch Studentin, jetzt Minijob. Eigentlich hat Meyer einen Knochenjob, aber das sehen nicht alle so. Ständig raus auf die Straße, Weggetragenwerden, vor Kurzem wurde einem Freund das Schlüsselbein gebrochen, Strafanzeigen. Präventiv war sie im November schon einmal im Gefängnis, in München in der Jugendvollzugsanstalt.

Seit Ende Januar 2022 protestiert die Letzte Generation, binnen eines Jahres hat sie mehr als tausend Straßenblockaden organisiert, Stadien und Flughäfen lahmgelegt, Erdölpipelines abgedreht. Mehr als tausendmal kamen Protestierende in Polizeigewahrsam. Allein in Berlin zählte die Polizei bis Mitte Januar 262.700 Einsatzstunden mit den Protesten. Jetzt haben die Gerichtsverfahren begonnen.

Der Richter: „Hat das, was Sie tun, nun etwas bewegt?“ Ja. Was? „Mehr Menschen nehmen unsere kritische Lage wahr.“ „Aber ich frage Sie“, sagt der Richter, rechtschaffen verständnislos, „was hat es politisch bewirkt? Wäre es nicht viel sinnvoller, die Bevölkerung mitzunehmen, statt sie gegen sich aufzubringen?“ Nun, sagt sie, das haben Fridays for Future versucht. Millionen auf der Straße. Und was hat das bewirkt? Jetzt wird das Verbrenner-Aus verschoben. Wer in dieser Zeit etwas ausrichten will, muss sich ständig etwas Neues überlegen. Manches erfüllt dann seinen Zweck, manches nicht. Man weiß es immer erst danach. Das sagt sie allerdings nicht im Gerichtssaal. Hier sagt sie: „Wenn Sie eine bessere Idee für eine effektive Aktionsform haben: Bin ich gern dabei.“ Hat der Richter aber nicht.

Viele andere wiederum haben seit Monaten genaue Ideen davon, welcher Protest ergiebig und respektabel ist und welcher nicht. Die Methoden seien die falschen. Die Letzte Generation bringe Menschen gegen sich auf, statt sie für ihre Sache zu gewinnen. Eine soziale Bewegung dürfe sich nicht erdreisten, Kunstwerke mit Kartoffelbrei zu beschmieren. Oder ein Monument, auf dem das Grundgesetz steht, mit schwarzer Farbe.

Miriam Meyer sagt: „Ich mache, was gebraucht wird. Wenn das heißt, dass jemand den Feueralarm im Ministerium auslöst, mache ich das.“ Auch „Sondersachen“ wie Sich-einbetonieren-Lassen. Sympathie ist für den Knochenjob natürlich nicht zu erwarten. Aber als sie im Sommer Pipelines abdrehten, hat es niemanden interessiert. Es muss die Leute interessieren, sonst ist es sinnlos. Klar, sagt sie, ihre Eltern würden sich wünschen, dass sich irgendwann eine weniger polarisierende Protestform für sie findet.