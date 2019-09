Mythos Innovation : Bloß nichts Neues!

Zukunftstechnologie Flugtaxi: Am Stau am Boden ändern sie nichts Bild: Nikolay Kazakov

Die vom Menschen verursachte Klimakatastrophe ist da, wie von allen Wissenschaftlern, die sich mit dem Thema beschäftigen, vorhergesagt. Wenn die Menschheit so weitermacht, dürfte im Jahr 2100 die Durchschnittstemperatur vier Grad Celsius über dem vorindustriellen Durchschnitt liegen. Heute geborene Menschen sind dann 80 Jahre alt, werden es also erleben. Es ist nicht ganz klar, wie die Welt dann genau aussehen wird. Klar ist aber: Sie wird für den Menschen deutlich unbewohnbarer sein als jetzt. Um das zu verhindern, hat die Menschheit nach optimistischen Schätzungen zehn, nach pessimistischen Schätzungen fünf Jahre Zeit, um ihren Ausstoß von Treibhausgasen massiv zu reduzieren.

Wären wir in einem Katastrophenfilm, würden sich jetzt die Regierungen der Welt, zumindest aber die Regierung der Vereinigten Staaten, hinsetzen und in einer mit dramatischer Musik unterlegten Montage wahlweise ein Raumschiff oder ein Fahrzeug zum Erreichen des Mittelpunkts der Erde bauen. Geld würde keine Rolle spielen, dafür aber wahrscheinlich Atombomben, mit denen dann ein Asteroid gesprengt oder der erlahmte Erdkern wieder angeschmissen werden würde. Es wäre unmissverständlich klar: Die da oben haben schon einen Plan, um unseren Planeten zu retten.

Alle wollen von morgen sein

Wir befinden uns aber nicht in einem Katastrophenfilm, sondern in der Katastrophenrealität, und da sieht alles etwas anders aus. Die Politik in Deutschland und anderswo tut sich schwer damit, etwas zu unternehmen, um das Abkommen von Paris einzuhalten, das schon den kleinsten gemeinsamen Nenner dessen darstellte, worauf man sich in Sachen Klimaschutz zu einigen in der Lage war. Nein, es gibt kein Raumschiff, es gibt kein Fahrzeug zum Erdkern, keinen Masterplan zur Rettung der Welt.

Stattdessen sollen es, glaubt man der deutschen Politik, Innovationen richten. Innovationen beschreiben, laut Duden, im bildungssprachlichen Gebrauch die „Einführung von etwas Neuem; Neuerung; Reform“. In der Technikgeschichte ist eine Innovation eine Technologie oder Herstellungsart oder ein Vertriebsweg, den es in dieser Form noch nicht gab. Die Technikgeschichte beschäftigt sich somit mit erfolgreichen und gescheiterten Innovationen. Innovationen sind halt was Neues, was Spektakuläres, etwas, das es so noch nie gab. Die meisten Menschen werden wahrscheinlich an das Smartphone denken und wie es unsere Gesellschaft in jedem Bereich verändert hat. Innovationen, das ist natürlich auch Marketingsprech, denn alle wollen selbstverständlich lieber von morgen sein als von vorgestern. Und wenn die Innovation nicht mehr reicht, dann muss die Disruption her, dann muss alles zertrümmert werden, um auf den Überresten etwas Neues aufzubauen.

Interessant ist, wann Politik momentan von Innovationen zur Bekämpfung der Klimakatastrophe spricht und was sie damit meint. Beispiel Verkehr: Eigentlich ist schon seit den siebziger, achtziger Jahren klar, dass der Individualverkehr per Pkw nicht die Versprechen hält, die mal gegeben worden sind. In Berlin steht man jährlich 154 Stunden, also 19,25 Arbeitstage, im Stau, in Hamburg 139 Stunden und in Köln 99 Stunden. Eine erst kürzlich von Infras im Auftrag von Allianz pro Schiene e.V. veröffentlichte Studie bezifferte die jährlichen externen Kosten durch Straßenverkehr für die Deutschen auf 141 Milliarden Euro. Damit könnte man fast sechs Jahre lang den Landeshaushalt Berlins finanzieren.

Flugtaxis für alle!

Was präsentiert also das CSU-geführte Verkehrsministerium als Lösung für den Verkehrskollaps? Sogenannte Flugtaxis. Flugtaxis sind Hubschrauber mit vier Rotoren statt einem, können genauso viele Personen transportieren wie ein Auto und würden dann, so die Vorstellung der Flugtaxi-Fans, bestimmte Strecken nicht auf dem Boden, sondern in der Luft zurücklegen. Also im Grunde genommen so etwas wie eine Seilbahn ohne Seil, aber mit hohem Energieaufwand bei Start und Landung. Eine Studie ist bereits zu dem Ergebnis gekommen, dass die Energiebilanz eines sogenannten Flugtaxis noch schlechter ist als die eines Autos. Abgesehen davon, dass es diese Geräte noch nicht gibt, ist der Nutzerkreis klar: Alle, die heute schon einen Hubschrauber mieten, um von A nach B zu kommen.