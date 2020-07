Diskussion um Zukunft der SPK : Löst nicht auf, was vernetzt werden muss!

Der Wissenschaftsrat hat seine Empfehlungen zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) vorgelegt. In der Bewertung spricht er von umfangreichsten und bedeutendsten Sammlungen von Weltrang, zugleich sieht er eine strukturelle Überforderung durch unklare Zuständigkeiten, lange und komplexe Entscheidungswege und mangelnde Forschungs- und Nutzerorientierung.

In seinem Befund kommt er zu dem Schluss, das größte Hemmnis und das ausschlaggebende Übel für die schlechte Verfassung der SPK sei zum einen ihre Struktur, die Museen, Bibliotheken und Archive unter einem Dach zusammenfasst, zum anderen die gesamtstaatliche Trägerschaft von Bund und sechzehn Ländern. Die Lösung sieht er in der Auflösung dieser Organisation zugunsten autonomer Sparten und in einer im Wesentlichen auf den Bund konzentrierten Trägerschaft. Da sich einmal zerstörte kulturpolitische Strukturen nur schwer wieder aufbauen lassen, ist es besonders wichtig, genau hinzuschauen, was man bei dieser tiefgreifenden Veränderung gewinnt – und was man verliert.