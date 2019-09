Klagenfurter Kunststreit : Was soll ein Wald im Stadion?

Beim Anblick des sich – so empfindet man es – in einem Fußballstadion verirrten junges Waldes, kehrt wenige Tage vor der Eröffnung der Ausstellung bei einer Pressevorschau in den Reihen der Betrachter Ruhe ein. Man hatte seine Vorstellungen von einem Wald im Stadion, das wochenlang in den Sozialen Medien zirkulierende Bild vor Augen, aber der Anblick überrascht dennoch.

Das Flutlicht schafft Lichtspiele auf Weißtannen, Feld-, Spitz- und Bergahorn, Eschen, Lärchen, Schwarz- und Rotföhren und anderen Baumarten – ein Mischwald installiert vom renommierten Landschaftsarchitekten Enzo Enea wächst da mitten im Klagenfurter Fußballstadion, Bäume stehen dicht an dicht. Vögel zwitschern gar. Der Anblick ist rührend und unheimlich zugleich. Man hat den Eindruck – und diesen Vergleich liest man in diesen Tagen oft – eines vom Aussterben bedrohten Tieres, das nun aus sicherer Entfernung betrachtet werden darf.