Nawalnyjs Pressesprecherin : Der russische Arrest ist ganz „vegetarisch“

Kira Jarmysch in Moskau Bild: dpa

Kira, Sie konnten Russland rechtzeitig vor Inkrafttreten Ihres Urteils zu anderthalb Jahren Freiheitsbeschränkung verlassen. Bestimmt war es nicht Ihr Traum, aus Russland auszureisen. Was sind Ihre Pläne für die Zukunft?

Hier muss man die Dinge beim Namen nennen. Das war keine „Ausreise“, erst recht keine Emigration. Ich wollte einfach wieder arbeiten können. Die Situation verändert sich ständig. In den letzten sieben Monaten war ich, obwohl in Moskau, viel stärker von der russischen Wirklichkeit abgeschnitten – ich saß im Hausarrest, traf niemanden, durfte nicht ins Internet, erfuhr alles mit Verzögerung. Ich bin sehr froh, dass ich jetzt wieder aktiv sein und tun kann, woran ich glaube und was ich für wichtig halte. Ich arbeite weiter, das ist das Wichtigste.