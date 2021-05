Keine Mehrheit fürs Gendern : Deutschlernen schwergemacht

Wer Germanistik studiert hat, erinnert sich vielleicht noch daran, dass unter den Grammatik-Lehrbüchern diejenigen, die im Titel „Deutsch als Fremdsprache“ trugen, nicht die schlechtesten waren. An Verständlichkeit und Pragmatik ausgerichtet, hielten sie sich von konservativer wie von fortschrittlicher Ideologie, von sprachbewahrenden und von sprachverändernden Bestrebungen gleichermaßen fern. Mark Twain, der das Deutschlernen als Tor zur Irrenanstalt betrachtete, hätte sicherlich gerne hineingeschaut.

Wie er zum generischen Maskulinum stand, welches das grammatische Geschlecht vom biologischen des damit Bezeichneten unterscheidet, ist nicht überliefert. Dass es dieses generische Maskulinum, in welchem die meisten Aspekte und Affekte des sogenannten sprachlichen Genderns wie in einem Kristall zusammenschießen, gibt, ist sprachgeschichtlich nicht zu bestreiten. Die Frage ist nur, was man damit (noch) anfängt. Und das hat weit, bis tief in den Alltag reichende Folgen für alle Sprachträger: Sagt man „Liebe Leser“ (generisches Maskulinum), „Liebe Leserinnen und Leser“ (Doppelnennung), „Liebe Leser*innen“ (Sternchen beziehungsweise Asterisk) oder „Liebe Leser_innen“ (sogenannter Glottisschlag)?