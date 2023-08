Erinnerungen an einen Roadtrip : In Tschernihiw

Mit einem Road-Movie-Gefühl fuhren wir auf einer der ältesten Straßen der Ukraine. Das war vor zwei Jahren. Erinnerung an die Stadt, in der sieben Menschen durch russische Angriffe ermordet wurden. Die Kolumne „Bild der Woche“.

Am letzten Samstag habe ich Facebook geöffnet und sah die „Erinnerung“, die mir Facebook anbot: dieses Foto von der Christi-Verklärungs-Kathedrale in Tschernihiw, vor genau zwei Jahren gemacht und gepostet. Ich weiß noch, wie ich in die dunkle Kathedrale eintrat, die älter als die Sophienkathedrale in Kiew ist, nach oben schaute, staunte und dann plötzlich auf einen Hocker sank, überwältigt vom majestätischen Gewölbe.

Wir fuhren zu dritt in diese nur 150 Kilometer nördlich von Kiew gelegene Stadt, ausgerüstet mit historischem Wissen und Anekdoten. Ein Historiker scherzte, dass die Wurzeln des Welt-Trotzkismus in Tschernihiw liegen, denn dort ist der ukrainische Fabeldichter Leonid Hlibow begraben, unter dessen Einfluss der junge Trotzki zum Literaten wurde. Mit einem Road-Movie-Gefühl fuhren wir auf einer der ältesten Straßen der Ukraine, immer geradeaus, parkten direkt neben dem Drama Theater, amüsierten uns über den riesigen Platz davor.

Die Stadt Tschernihiw ist für ihre Kirchen berühmt, und unsere Stadtführerin Lesja zeigte uns vor allem die seltenen „vormongolischen Kirchen“, im elften und zwölften Jahrhundert erbaut, wie auch die Christi-Verklärungs-Kathedrale mit ihrem atemberaubenden Gewölbe. Das tatarisch-mongolische Joch hatte dieses Land so erschöpft, dass mehrere Jahrhunderte buchstäblich nichts gebaut wurde, auch in Kiew nicht. Bis Mitte des siebzehnten Jahrhunderts gibt es keine neue Kirche und auch sonst keine Steingebäude.

Die russische Armee hat Tschernihiw im März 2022 durchgehend bombardiert und für fast vierzig Tage von der Welt abgeschnitten. Häuser und Museen wurden ruiniert, es gab siebenhundert Tote; man fürchtete, Tschernihiw werde ein zweites Mariupol. Das habe ich fast vergessen. Viel häufiger dachte ich an unseren unbeschwerten Ausflug: an die bunten Ikonen, an die Hügel über dem Fluss und die Kuppeln der Kathedralen in der Ferne, an die rätselhafte „Tschernobyl-Ikone“, mit der Liquidatorin statt der Heiligen, an die leuchtenden Gesichter meiner Freunde, die sich nun alle mit dem Krieg beschäftigen anstatt mit Kunst.

Sieben Menschen sind tot

Auf der Rückfahrt ließ Sergei zu meiner Überraschung eine Aufnahme der Band Can laufen, von einem Auftritt 1970 in Soest, ein Gruß von einer anderen halb vergessenen mittelalterlichen Stadt, die einst ebenfalls sehr mächtig war. Später dachte ich oft daran, wie Sergei und Dima an diesem Tag auf historischen Kanonen saßen wie Vögel auf einer Stange, wie Lesja erzählte, dass sie nun den Alarmkoffer für die Flucht vor dem Krieg vorbereitete. Es war eine Empfehlung für alle Beamten in der Region, denn an der russischen Grenze sei es unruhig. Sie wusste nicht, ob man es ernst nehmen soll, und wir wussten es noch weniger.

Ich war mit diesen Erinnerungen beschäftigt, als die Meldung kam, dass eine russische Rakete das Drama Theater in Tschernihiw getroffen und Menschen getötet habe. Manche waren zur Kirche gegangen, um Äpfel zu segnen, zum Fest des Erntedanks und der Verklärung Christi, andere warteten an der Bushaltestelle oder gingen spazieren.

Ein Video ging auf Twitter viral: Ein Mädchen, das aussieht wie Schneewittchen, hält einen mit Äpfeln gefüllten Korb und lächelt vor der Kamera, als über sie eine Rakete hinweg pfeift und gleich darauf eine riesige Flamme im Hintergrund hochschießt. Sieben Menschen sind tot, mehr als 170 verletzt. Die Toten: ein Mädchen, das am 1. September zum ersten Mal hätte zur Schule gehen sollen, ein Menschenrechtler (Vater von vier Kindern), ein Student (der einzige Sohn seiner Eltern), eine Linguistin, eine Dozentin des Polytechnikums, die mit dem Hund spazieren ging, ein Mann, der am Steuer seines Autos saß.

Später wurde bekannt, dass im Theater zur Zeit des Angriffs ein Expertentreffen stattfand, es ging um militärische Drohnen, einige wurden ausgestellt, alles unter schärfsten Sicherheitsvorkehrungen. Das war das Ziel des Angriffs, der nur unbeteiligte Zivilisten traf. Das Geschehen löste eine Sicherheitsdebatte aus und die Frage nach einem sicheren Ort. Kann es einen solchen überhaupt geben in einem Land, das sich – mit all seinen jahrhundertealten Schätzen und all seinen Menschen – in Reichweite der russischen Raketen befindet?