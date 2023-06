Die Überflutung in der Ukraine hat die Tiere zu Helden gemacht: als hätten sie sich nicht, um zu überleben, an die Menschen geklammert, sondern die Menschen sich, um als Menschen zu überleben, an die Rettung der Tiere.

Eines der schrecklichsten Videos der letzten Tage: nur Wasser, nichts als Wasser, Reste von kleinen Häusern, ein Tor, das auch im Wasser steht. Hinter dem Tor, bis zum Horizont: Wasser. Das Video hatte Ton, und ich schaltete ihn ein, nicht ohne Hemmungen. Eine Frau weint laut, verzweifelt und trocken, sie hat keine Tränen mehr, als wären sie längst alle in dieses Meer aus Tränen geflossen. Ich stelle mir vor, wie sie durch das Wasser geht, so physisch ist ihr Weinen. Vielleicht sitzt sie aber auch in einem Boot. Sie schaut um sich. Ihr Weinen ist unendlich und trostlos, so trostlos wie das unendliche Wasser, das alles hier abgetötet hat. Sie befindet sich auf dem Gelände des Zoos von Nowa Kachowka, der nach der Sprengung des Staudamms durch die russische Armee mit allen dreihundert Tieren gleich in der ersten Nacht überflutet wurde. Nur Schwäne und Enten haben sich retten können.

Eine der Erkenntnisse dieses Krieges ist mir in den vergangenen Monaten immer deutlicher geworden, sie entwickelte sich nur langsam und kam erst jetzt auf der riesigen Wasserfläche von Kachowka und Cherson bis Mykolajiw zum Vorschein: In jeder Gesellschaft gibt es Arme, Kranke und Vernachlässigte, sie sind meistens unsichtbar wie die Feldmäuse. Nun hat der Krieg in der Ukraine all jene, die sich selbst nicht helfen können, die am meisten Bedrohten, die besonders Armen, die aus verschiedenen Gründen Hilflosen auf die Oberfläche der Sichtbarkeit gehoben. Ihnen wird geholfen, sie sind im Fokus aller Bemühungen, auf sie schaut man jetzt und ermisst dadurch den Preis jeden Lebens. So hat sich ein Video von der Flutrettung eines kleinen Wesens, einer Feldmaus, viral verbreitet. Ein Manifest. Die Überflutung in der Ukraine hat die Tiere zu den wichtigsten Helden gemacht, als hätten sie sich nicht, um zu überleben, an die Menschen geklammert, sondern die Menschen sich, um als Menschen zu überleben, an die Rettung der Tiere.

Es war die erste schlechte Nachricht seit Monaten, durch die ich nicht nur in Trauer versunken bin, sondern unter Schock geriet, so wie in den ersten Kriegstagen. Der Damm war gebrochen. Ich öffnete Telegram-Kanäle, diese Flut der Kanäle, die sprachlichen Metaphern hinderten mich daran, die Realität zu verstehen. Ich konnte nur erahnen, was geschehen war, als sei auch in meinem Verstand etwas gebrochen, der Damm der Vernunft, und ein reißender Strom der Bilder, der dem Strom des Wassers folgte, nahm mich mit. Man lernte die Sprache des Wassers. Ich weigerte mich, meinen Augen zu glauben: Wie im Halbschlaf sah ich die gewaltige Welle, die den Damm überspülte und sich immer weiter, langsam und mächtig Bahn brach und über Felder und Dächer, über Straßen und Bäume legte. Aus militärischer Ohnmacht hatten „die Russen“ den Damm gesprengt. Und alles versank: Wiesen, Autos, Straßen, Mäuse, Häuser, alles, was man gebaut hatte, und alles, was auf der Erde lebte. Menschen sitzen auf den Dächern und winken den Drohnen zu, um Trinkwasser zu bekommen. Von der russischen Seite werden sie beschossen. Dort, wo dagegen Flüsse ausgetrocknet sind, starben Fische. Zäune, Möbel, Müll, Minen, Dächer, Tiere treiben in Richtung Schwarzes Meer auf die Strände von Odessa zu. Ein Hund erreicht auf einem Holzblock stehend die Stadt nach 160 Kilometer Fahrt durch das Treibgut. Mein Verstand trieb mit. Menschen und Tiere in Schlauchbooten, Listen versunkener Dörfer. Eine biblische Szenerie, online und mit offenem Ausgang.

Dieser Hund wurde in Cherson am ersten Tag mit einem Schlauchboot gerettet. Viele Menschen haben nach dem Dammbruch genau dies gefühlt: eine Unfähigkeit, sich aufzurichten. Der Hund hat keine Träne mehr, nur noch Urvertrauen. Er kann nicht mehr stehen und umklammert das Bein seines Retters. Im Hintergrund des Bildes zeichnet sich die Silhouette einer alten Frau ab, die dem Hund zulächelt. Sie beide sind evakuiert, sind gerettet. Der Hund heißt Baghira, wie der Panther aus Kiplings „Dschungelbuch“. Auf welche Weise dies bekannt wurde, weiß ich nicht.