Kolumne „Bild der Woche“ : Russische Brandbomben

Nachdem ich das Video von einer russischen Brandbombe aus Magnesium sah, ging der Sternenregen den ganzen Tag vor meinen Augen nieder, in meinem Inneren. Ruinen waren in mir, eine Welt voller leerer, zerstörter Orte.

Es war ein trüber Tag, als ich dieses Video auf Instagram fand. Ich sah es mehrmals ohne Sound, verzaubert, die Sterne fielen vom dunklen Himmel, verschwanden auf der Erde und fingen wieder an, vom Himmel zu fallen. Diese Wiederholung kränkte mich, als hätte ich sofort gespürt, was ich sehe, und dass ich nichts dagegen tun kann. Ich habe das Video mehrmals im Loop gesehen, ohne das zu bemerken, aber ich ahnte, dass diese Wiederholung ebenso fatal und schicksalhaft sei wie die fallenden Sterne. Ich schaltete den Ton ein und hörte die Stimme eines ukrainischen Soldaten, der das Video gefilmt hat. Anfangs war er über dieses zauberhafte Feuerwerk erstaunt, dann schimpfte er ungezügelt, die nächsten Sekunden atmete er schwer. Ich wusste nicht weshalb und ahnte das Schlimmste. Ich schaute mir das Video noch einmal an, ohne seine Stimme, und sah die irritierende Schönheit, die, nun war es offensichtlich, den Tod in sich barg.

Zuerst dachte ich, das seien die berüchtigten verbotenen Phosphorbomben, die Russland schon mehrmals in der Ukraine eingesetzt hat. Sie verursachen nicht nur Zerstörung; die heiße Welle verbrennt die Organe der Menschen, die sich in der Nähe der Explosion befinden. Oft platzen die Lungen. Ich dachte an den Soldaten, ob er noch lebt, und auch an die Verstörung, dass wir nun all dies wissen über die Bomben und über ihre Wirkung, wir wissen vom Tod von Mariupol und auch, dass wir alles hätten verhindern können, aber Hilfe nur versprochen haben. Wir wissen, dass viele Städte unter hartem Beschuss der russischen Armee stehen und einem ähnlichen Schicksal entgegengehen, und auch, dass dadurch immer mehr Menschen Gewalt und Mord ausgeliefert sind.

Wir sehen Bilder und wissen genau, wie dieser Tod aussieht. Wir betrachten das weitere Geschehen, als wäre es ein fertiger Film oder ein Foto aus fernen Zeiten, als wären wir passive Zuschauer, die nur bedauern können, obwohl dies alles gerade jetzt geschieht. Das zunehmende Erstarren dem laufenden Krieg gegenüber lässt Gewalt zu, macht uns zum Mittäter. Gestern habe ich erfahren, dass der Soldat der Bekannte eines Bekannten ist, eines Fotografen.

Die Gegenwart verlangt Haltung

An jenem Tag, als ich diesen Sternenregen aus der Ukraine gesehen habe, war ich in Dresden. Das Gerippe der zerbombten Elbstadt verfolgte mich, sickerte durch alles hindurch, das ich sah. Die Bilder der zerstörten Stadt von damals und der anderen ukrainischen Städte von heute legten sich übereinander. Die neuen riesigen Häuser, die großzügigen Boulevards in spätsozialistischem Stil, die wiederaufgebaute Dresdner Altstadt selbst – alles tat mir weh. Das zerbombte Gerippe trat immer wieder auf, mit dem berühmten aus dem Himmel fragenden Engel, mit seinem allwissenden bitteren Lächeln. Der Sternenregen ging den ganzen Tag vor meinen Augen nieder, in meinem Inneren, Ruinen waren in mir, eine Welt voller leerer, zerstörter Orte.

Wir sind mit dem Zweiten Weltkrieg noch gar nicht fertig, weder mit seinen Toten noch mit den kleinen Schicksalen und Erzählungen darüber. Als ich in das Albertinum kam und die Kriegsbilder von Otto Dix erblickte, habe ich meinen Atem verloren. Der Erste Weltkrieg. Es gibt etwas Fatales im Kreis der Wiederholungen, als wären alle unsere Bemühungen, Kriege zu verhindern, eine vergebliche Rebellion, genauso altmodisch wie die Rechtfertigung von Gewalt. Und wenn der Krieg zu Ende ist, studiert man Gesetzmäßigkeiten, sucht nach Ursachen und spricht wieder über das Böse im Menschen. Die Bewältigung von Vergangenheit hat etwas Abschließendes, sie stiftet Kultur. Die Gegenwart hingegen verlangt Haltung.

Es hat geregnet an diesem Tag in Dresden. In der Ukraine leben Menschen unter offenem, ungeschütztem Himmel, aus welchem auf sie der Bombenregen fällt. Ich habe später erfahren, dass das Video eine Brandbombe aus Magnesium zeigt, die ebenfalls international geächtet ist. Sie erzeugt ein riesiges Feuer, das man kaum löschen kann. Sie besteht aus 180 Teilen, und dadurch entsteht dieser „Regen“, der ungefähr zwei Minuten lang dauert – ideal für ein Instagram-Video. Der Himmel leuchtet. Danach brennt die Erde.