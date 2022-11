Kolumne „Bild der Woche“ : Chronik des Ukrainekrieges

Das Foto dieses Verletzten habe ich in den Tagen des Jubels gesehen. Ich sehe Schmerz. Es ist eines der Fotos aus dem Lazarett in Bachmut, Donezker Region, eine der heißesten und umkämpftesten Orte an der Front. Cherson wurde gerade befreit – der erste wirklich große Sieg seit dem Beginn des Krieges. Meine Freunde in Kiew haben vor Freude geweint, und die Bilder aus Cherson glichen denen einer großen Diskothek in der Dunkelheit. Der Kontrast war enorm: verletzte Männer, erschöpfte Ärzte, Körper der Gefallenen, durch bunte Decken verborgen. Es ist unerträglich, mit diesem Kontrast zu leben.

Nicht nur die Menschen auf dem Foto tragen ihr Kriegsschicksal, sondern auch die Fotografen selbst. Sie haben sich dieses Schicksal nicht ausgesucht. Konstantin und Wlada Liberow, genannt Libkos, wie Liebkosung, arbeiteten vor dem Krieg erfolgreich als Hochzeitsfotografen, lebten in Odessa und schrieben einen Blog namens „lovestories“ mit 80 000 Followern auf Instagram. Natürlich wussten sie nicht, was Liebkosung auf Deutsch bedeutet. Ein Künstlerpaar, das sich niemals hätte vorstellen können, im Krieg zu fotografieren. Die Entscheidung kam, wie für viele Menschen in der Ukraine, in den ersten Tagen des Krieges mit entschlossener Klarheit: „Was kann ich tun?“

Ihre Bilder werden schonungslos

Zuerst arbeiteten sie als freiwillige Helfer am Bahnhof von Odessa, fotografierten Flüchtlinge, dann die Zerstörungen in Charkiw und Mykolajiw – und der Trichter des Krieges zog sie immer weiter hinein. In Irpin und Butscha scheuten sie sich jedoch davor, Leichen zu fotografieren, aus Respekt vor dem Tod – was umgehend von der russischen Propaganda missbraucht wurde: „Seht euch die Bilder aus Butscha dieser ukrainischen Fotografen an: keine einzige Leiche!“ Daraufhin nimmt ihre Fotografie eine Wendung, wird schonungslos, sie fotografieren Schmerz und Tod en face: an der Front, in Krankenhäusern, am Massengrab von Isjum. Sie fotografieren brennende Felder, durchlöcherte Erde, eine Amputationsklinik in Winnyzja. Auf ihren Bildern begegne ich Soldaten beim Feuern ihrer Artillerie, Hochzeiten an der Front und einfachen Menschen, die den Tod der Liebsten und ihre ruinierte Welt nicht begreifen können.

Nun gehören Libkos zu den wichtigsten Kriegsfotografen in der Ukraine, mit über 200 000 Followern auf Instagram. Die offizielle Website von Präsident Selenskyj nutzt häufig Bilder aus ihrer „Kriegschronik“. Als ich Wlada – die Stimme des Paares – frage, was ihr wichtigstes Foto sei, sagt sie: „Das, was den Krieg anhält.“ Anfangs wählten sie die Kriegsschauplätze nach Intuition aus, inzwischen recherchieren sie akribisch, bevor sie losfahren. Mehrfach waren sie unter Beschuss, sie haben gelernt, mit Gefahr umzugehen, sie tragen Multi-Cam-Uniformen statt Presseschilder und werden in gefährlichen Regionen vom Militär begleitet.

Auch Libkos haben die Jubelstimmung im befreiten Cherson festgehalten. Davor sind sie jeden Tag nach Bachmut zum Lazarett gefahren, jeweils nur für wenige Stunden, um Ärzte und Verletzte nicht zu sehr zu stören. Fast alles ist zerstört, es gibt keinen Strom, kein Wasser, keine Funkverbindung, nicht einmal eine Müllabfuhr in Bachmut. Man operierte unter dem Licht von Taschenlampen und Mobiltelefonen. Seit Neuestem gibt es einen Generator, und auch Starlink-Satelliten – ein Geschenk von Elon Musk – verbinden das Klinikum mit der Außenwelt.

Pausenlos kommen neue Verletzte an. Wie auch dieser junge Mann auf dem Foto werden sie direkt an einem Sanitätspunkt im Schützengraben oder auf dem Schlachtfeld bandagiert und hierhergebracht, wo man sie oft notoperiert, um sie dann weiter in stationäre Krankenhäuser zu transportieren. Die Ärzte arbeiten fast ohne Unterbrechung, schlafen nur kurz, haben kaum Zeit zum Essen oder für eine Zigarette. Sie sind erschöpft, aber wie in einem Rausch, um die Rettung von Leben bemüht. Fast alle diese Menschen sind Freiwillige. Auch der Mann auf dem Foto, der hilft. Der junge Soldat mit der Kopfverletzung ist gerade angekommen, er hat höchstwahrscheinlich eine Gehirnquetschung. Bald fährt er ins Hinterland. Und auch dort sind Hoffnung und Freude von Schmerzen und Verzweiflung überlagert, angesichts des Todes und angesichts der Zerstörung, die in den letzten Tagen noch gewaltiger geworden ist.