Kolumne „Bild der Woche“ : Die menschliche Dimension

Ein Mann im Charkiwer Stadtteil Saltiwka steht in einem Krater, als probiere er den möglichen Tod an, als wäre der Tod seine neue Kleidung. Ist das eine neue menschliche Dimension, Zerstörung mit seinem eigenen Körper zu messen?

Als ich das Foto sah, zögerte ich eine Sekunde: Ist das eine Kunstaktion? Vielleicht war es ein unbewusstes Manöver meines Gehirns, um die Erkenntnis zu umgehen, dass ich hier pure Zerstörung sehe. Wie lange soll dieser russische Krieg gegen die Ukraine dauern und Städte, die in Jahrhunderten gebaut wurden, ruinieren? Man weiß nicht, wo man mit sich selbst hin soll angesichts dieser andauernden Absurdität.

Anfangs bin ich kurz in ästhetische Gedanken geschlüpft, wie dieser Mann in sein Loch. Der Körper des Mannes kann zur Hälfte das Loch im Asphalt füllen. Er ragt wie ein Pilz aus der Erde oder der letzte Kegel auf einer Kegelbahn. Das große Loch im Vordergrund ist frei. Ist es eine neue menschliche Dimension, Zerstörung mit seinem eigenen Körper zu messen – falls man überlebt? Ein erzwungener modus vivendi? Der Mann steht im Loch, als probierte er den möglichen Tod an, als wäre der Tod seine neue Kleidung. Der Tod und der Mann haben sich zeitlich verpasst. Auch die Dämmerung auf dem Foto, diese eintretende Dunkelheit ist alarmierend. Man würde gerne deutlicher sehen, man wünscht sich, dass das Bild heller wäre. Aber nein. Diese Dämmerung steht für etwas Symbolhaftes, das über die konkreten Umstände in Charkiw hinausweist und ein Sinnbild dieses Krieges schafft, der immer weiter an die Peripherie unseres Bewusstseins, in die Vergessenheit rutscht.

Der Autor dieses Fotos, Evgeniy Maloletka, ist weltbekannt. Seine Aufnahmen aus dem Geburtshaus in Mariupol zählen zu den ikonischen Bildern des Krieges. Er hat die Zerstörung von Mariupol dokumentiert, hat die Verwüstung der Vororte von Kiew abgelichtet, hat ganze Fotochroniken aus Charkiw angelegt. Seine Fotos sind immer direkt, markant und erzeugen eine Erzählung. Seine neuesten Bilder zeigen Kornfelder in der Nähe von Charkiw, die durch russischen Beschuss in Flammen aufgegangen sind. Er fotografierte sie beim Wegrennen vor dem Feuer. Nun begleitet Maloletka den Wiederaufbau: In verschiedenen Ortschaften räumen Menschen Trümmer beiseite, reparieren Straßen und Häuser. Maloletka hat gerade in Irpin die Kunstaktion „Blumen der Hoffnung“ begleitet. Dort entstehen Wandmalereien unmittelbar an den Tatorten des Krieges. Ukrainer bauen wieder auf, die russische Armee zerstört weiter.

Mehr zum Thema 1/

Seit einem halben Jahr wird Charkiw, die zweitgrößte Stadt in der Ukraine, regelmäßig beschossen, vor allem zivile Objekte. Jeden Tag, seit Wochen, seit Monaten. Die Front verläuft 15 Kilometer von der Stadtgrenze entfernt. Man sah in den Zeitungen und im Netz die riesigen Gebäude der Schlafbezirke, die alten Häuser im Art-Nouveau-Stil, Verwaltungsgebäude, Clubs, die Uni, den berühmten Palast der Arbeit, die zerstört sind. Menschen starben in ihren Häusern, an Bushaltestellen, in ihren Höfen.

Alles ist groß hier

Besonders ist Saltiwka, der nordöstliche Bezirk von Charkiw, betroffen. Mit mehr als 400 000 Einwohnern ist Saltiwka der größte Schlafbezirk in der ganzen Ukraine. Der Schriftsteller und Rockmusiker Serhij Zhadan hat bis vor Kurzem auch in diesem Stadtteil gelebt. Viele Menschen aus den intakten Teilen der Stadt unterstützen Saltiwka mit Lebensmitteln und ehrenamtlicher Hilfe. Zhadan stärkt durch seine Solidaritätskonzerte und Texte auf Instagram den Durchhaltewillen der Charkiwer. Alles ist groß hier, Häuser, Märkte, Kinozentren, Einkaufshallen. Der Bezirk ist infolge der riesigen Traktoren-, Maschinen- und anderen Fabriken entstanden – Kolosse der Industrialisierung. Im Nordteil des Bezirkes sind nach den russischen Angriffen 70 Prozent der Häuser nicht mehr bewohnbar, und die Infrastruktur ist zerstört. Es sind nur wenige Menschen dort wohnen geblieben, die kaum Wasser oder Strom haben.

Dieses Foto ist eher untypisch für Maloletka. Ich dachte daran, wie der Fotograf durch die apokalyptische Landschaft des riesigen Bezirkes mit dessen Wohnblöcken geht, begleitet von einem abgemagerten und unrasierten Mann, die Dunkelheit tritt ein, nur selten treffen sie auf Menschen, die nicht weg konnten oder wollten. Leere, das Gras überwuchert Spielplätze, an manchen Stellen sind Schützengräben ausgehoben, die Menschen sind fast alle weg, und seit Monaten hängt die trockene Wäsche auf den Balkonen. Es könnte ein Spaziergang sein, auf dieser Allee. Der Mann ist in dieses Loch gesogen worden und steht bis zur Hüfte im Krieg. Aber er steht.